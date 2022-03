Olivier Py se met en scène au festival d'Avignon avec des punks ukrainiennes

Le directeur du Festival d'Avignon invite des artistes ukrainiennes sur la scène de l'Opéra d'Avignon en juillet 2022 pour l'accompagner dans son spectacle Miss Knife et ses soeurs pour la 76e édition du festival d'Avignon.

Olivier Py invite dans miss Knife et ses Soeurs les artistes ukrainiennes Dakh Daughters et la béninoise Angélique Kidjo

Le directeur du festival d'Avignon sera sur la scène de l'Opéra d'Avignon le 26 juillet 2022. Olivier Py présente sa dernière programmation du festival qu'il dirige : il remonte sur scène pour proposer le spectacle qu'il avait déjà joué dans le festival Off. Olivier Py invite dans Miss Knife et ses Soeurs les artistes punks ukrainiennes Dakh Daughters et la béninoise Angélique Kidjo.

"Chaque chanson est un éclat de tristesse ou de rire qui creuse notre être au monde" indique Olivier Py.

Olivier y mettra aussi en scène sa pièce Ma Jeunesse Exaltée, une pièce de 10 heures du 8 au 15 juillet au gymnase du lycée Aubanel.