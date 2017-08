Oloron : le patrimoine de la ville revu et visité par les jeunes pour les Journées du Patrimoine

"Donner un coup de jeune au patrimoine de la ville d'Oloron". La mairie, avec l'aide d'un spécialiste de l'innovation sociale, veut créer des animations innovantes pour les Journées du Patrimoine 2017. Quelques pistes ont déjà été évoquées lors d'une réunion avec de jeunes volontaires.

Les Journées du Patrimoine 2017 se dérouleront le 16 et 17 septembre sur le thème de la jeunesse. A Oloron, la mairie a fait appel à un enseignant-chercheur à l'ESC (Ecole Supérieure de Commerce) pour réfléchir à comment attirer les jeunes et apprendre en s'amusant. Steve Asei-Dantoni, ancien sportif et créateur d'une plateforme sur internet nommée "Great Teacher Steve", est en charge de ce projet-là. Ce jeudi, il a donc rencontré certains jeunes volontaires, dont certains venaient du centre social de la ville.

Mur Instagram et street art

Le but : créer des animations "jeunes" au sein de la ville d'Oloron. La discussion a tourné autour des valeurs auxquelles les jeunes croient. Steve Asei-Dantoni les laisse parler, écoute leurs propositions au côté de Nicolas Loustalot, responsable du service jeunesse de la mairie. Certaines pistes sont validées : la création d'un mur "Instagram" rempli de photos qui racontent l'histoire des habitants d'Oloron, mais aussi un spectacle/conférence place Saint-Pierre, où les participants pourront échanger chacun sur leurs vies. "Il s'agit de découvrir l'autre, un moment d'échange et de partage", explique Steve Asei-Dantoni. Deux autres pistes sont évoquées avec les jeunes : le street-art sur plusieurs endroits de la ville, ou encore la possibilité de recouvrir les surfaces des bâtiments commerciaux fermés pour raconter leur histoire. Pour cela, il faudrait l'accord des propriétaires, ce qui pour l'instant n'est pas encore le cas.

Porter un message de "partage" et de solidarité

Ces pistes évoquées ont pour objectif de rendre "vivante" la ville d'Oloron durant ces deux jours et de montrer la "convivialité" dont les Oloronais font preuve. "Tout le monde se connaît et se serre la main" évoque l'un des jeunes.

En France aujourd'hui, on a besoin d'entendre ce message-là, de partage, où l'on dépasse nos différences comme une force, que ce soit d'âge ou d'origine, ou de classe sociale. Oloron a un message fort à adresser au monde - Steve Ansei-Dantoni

Maintenant, il faut mettre en place vite ces activités pour qu'elles soient installées et fin prêtes pour les 16 et 17 septembre.