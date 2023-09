Oloron : "un peu de confit de canard et beaucoup d'amour" aux championnats du monde de la garbure

Carottes, pommes de terre, poireaux, choux, haricots et viande. Si les aliments de base de la garbure restent les mêmes, chacun y est allé de son petit ingrédient secret à la 30e garburade, à Oloron. Cette année, 26 équipes ont participé au championnat du monde. Et il y avait beaucoup d'amateurs de soupe venus déguster malgré la pluie. Près de 1500 personnes ont goûté la spécialité béarnaise.

Tradition

"Je ne vais pas dire ma recette, si je gagne, je n'aimerais pas que tout le monde fasse la même chose", s'amuse Cathy. Avec ses collègues, elles ont décidé de participer à l'événement. Pendant plusieurs heures, elles ont épluché, découpé, fait mijoter les ingrédients. "J'ajoute du confit de canard, et surtout beaucoup d'amour", confie-t-elle quand même.

Comme elle, beaucoup mettent tantôt du piment, tantôt des oreilles de cochon, ou utilisent des techniques de cuissons différentes. "Chacun a un secret. Et même d'une semaine à l'autre, une personne ne fera pas la même garbure", confirme Françoise Cousteau, présidente de l'association de la Garburade qui organise le concours. Pour elle, cette soupe rappelle surtout beaucoup de souvenirs. "Autrefois, quand il ne restait que le jus, les anciens ajoutaient du vin. Ça s'appelle "faire chabrot". J'ai vu mon grand-père le faire, ça donne du tonus !"

Jean-Yves et Dominique ont travaillé pendant plusieurs heures pour servir leur garbure © Radio France - Fanny Narvarte

Goûter, sentir, observer

Mais avant de la manger, il faut être patient. La préparation demande du temps. Si la garbure se goûte bien évidemment, elle se sent aussi. Jean-Yves, "hume" son potage. "Pour la humade, il faut remuer les condiments, et faire venir l'odeur à son nez avec sa main. Et là, on sent à plein poumon" explique-t-il en prenant une grande inspiration. Marie-Alice se fie aussi à l'aspect. "L'eau doit changer de couleur quand les légumes fondent. Quand elle est trop claire, ça n'est pas bon, et il faut remuer pour ne pas que ça accroche". À 13h, il restait encore quatre bonne heures de cuisson avant de la présenter au jury.

Un moment convivial partagé aussi avec les Oloronais. "J'habite à côté, je sentais les bons effluves depuis mon lit donc je suis venue", se réjouit Geneviève. Au-delà de la garbure, la star du jour, c'est aussi l'ambiance qui plaît beaucoup à Michel. "C'est une très belle fête oloronaise, on mange bien, c'est très sympathique". Ce sont finalement les pompiers d'Oloron qui sont repartis avec le prix de champions du monde 2023, comme l'année passée.