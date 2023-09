Olympik Fiesta, comme un parfum de défis ce samedi 16 septembre, vous participez ?

C'est une grande fête populaire à laquelle vous allez pouvoir participer ce samedi 16 septembre 2023, aux Angles, la troisième édition d' Olympik Fiesta , en Capcir, à la montagne.

ⓘ Publicité

loading

Concrètement, le principe : 7 épreuves à réaliser en équipe de 6 à 10 joueurs.

Pour se défier et s'amuser : piscine, jeux gonflables, airbag géant et à ne surtout pas manquer, la "raclette au sommet". De faux ingrédients plus vrais que nature, à monter au sommet sur une rampe glissante et en cordée après un parcours d'obstacles.

A partir de 8h30 on termine les inscription et on déguste le solide petit déjeuner montagnard Catalan. Et ensuite place aux épreuves.

Après le repas de midi avec les amis restaurateurs, sous chapiteau, on continue avec la finale.

Dès 19h, la remise des prix et l'animation musicale.

Info pratique. C'est à partir de 16 ans. Participation 15 euros. Inscription en ligne en cliquant ici .

Pour aller aux Angles depuis Perpignan, RN116, direction Prades et Mont-Louis, ensuite on bifurque sur la droite et on arrive ici en Capcir, au village station, un régal.

Et le tout est organisé avec les commerçantes et commerçants des Angles.

France Bleu Roussillon en direct de cet évènement ce samedi 10h-midi avec John Bourgeois.