Omaha Beach, la plage la plus instagramée de France est normande !

Devant les côtes du Pays basque et la plage Santa Giulia de Porto-Vecchio, la plage d'Omaha à l'ouest du Calvados est la plus partagée sur le réseaux social Instagram avec 127 000 publications sous le hashtag #omahabeach.

Contrairement à beaucoup des autres plages françaises répertorié dans ce classement des plages les plus partagées sur le réseaux Instagram, Omaha Beach n'est pas qu'un très beau lieu touristique, c'est aussi une site historique. Une ambivalence qui permet de cumuler 127 000 partages sur le réseau social avec le hashtag #omahabeach.

Lorsque l'on tape "#omahabeach" sur Instagram, on y trouve de très belles photos du paysage de la côte calvadosienne :

On tombe également sur des clichés des monuments commémoratifs du D-Day de Normandie qui jalonnent les plages du Débarquement :

Mais on y trouve aussi des photos d'archives de l'événements historique lui-même :

Les réseaux sociaux : incontournables pour promouvoir les sites touristiques

Ce classement d'Omaha Beach sur Instagram donne une visibilité aux sites touristiques. Pour Herveline Lebrethon, chargée de communication à l'office de tourisme Isigny-Omaha, impossible de faire sans les réseaux sociaux aujourd'hui. L'office est encore récent, il a été créé en 2017 et il mets en place petit à petit une stratégie numérique : "On a un hashtag #IsignyOmaha qui est souvent utilisé avec le #omahabeach," indique Herveline Lebrethon, et cela permet ensuite de renvoyer sur le compte de l'office de tourisme qui est présent sur les réseaux. "On essaie de montrer à la fois des photos de notre territoire et de l'information pratique," explique la chargée de communication qui espère avoir bientôt assez de fonds pour pouvoir faire de le publicité payante sur les réseaux.

S'il est encore difficile de mesurer les retombées économiques de cette promotion territoriale numérique, l'office du tourisme Isigny-Omaha constate déjà que des réservations pour participer aux activités qu'il organise passent notamment par Facebook.