"On a battu tous les records" : le Lovely Brive Festival dépasse les 44 000 spectateurs

"On a battu tous les records" se réjouit Stéphane Canarias. Le directeur et fondateur du Lovely Brive Festival fait le bilan au terme de quatre jours de festival. 44 596 spectateurs se sont succédé pour applaudir les 13 artistes qui ont fait le show sur la grande scène. "On est même au-delà de nos objectifs de cette année" continue Stéphane Canarias. Le pic du festival était la soirée de samedi soir accueillant Shaka Ponk, Juliette Armanet, Izia et Les Swans (groupe corrézien gagnant du Tremplin Corrèze 2022).

"On était 'sold out', on a dépassé les 12 000 spectateurs" calcule le directeur. "C'est en chiffres, mais surtout ensuite en terme d'émotions vécues et de qualité des spectacles offerts aux spectateurs qu'on a battu des records. C'est sûrement l'édition la plus aboutie de ces 19 années du festival" poursuit-il.

Un édition 2024 du 11 au 14 juillet

Le festival se clôture ce dimanche soir avec les Gipsy Kings, le chanteur latino Nicky Jam, et le DJ Martin Solveig. Ensuite, la scène et les installations seront démontées. Mais les organisateurs du festival sont déjà en train de réfléchir à l'édition 2024. "On veut vraiment que ce 20ᵉ anniversaire soit une grande fête qui réunit à la fois les partenaires, le public fidèle de notre festival, nos techniciens, toute l'équipe et aussi les artistes qui ont marqué ces 20 ans" explique mystérieusement Stéphane Canarias.

Le festival 2024 aura lieu plus tôt que d'habitude à cause des Jeux Olympiques, du 11 au 14 juillet. Dès ce lundi, le site du festival met en ligne des billets à l'aveugle à 160 euros.