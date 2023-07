On a croisé les voix françaises d'Homer et Marge Simpson au Festival Off d'Avignon

Véronique Augereau et Philippe Peythieu, voix françaises de Marge et d'Homer Simpson depuis plus de 30 ans sont au Festival OFF d'Avignon. Véronique Augereau joue un seul en scène bouleversant "Après le chaos" jusqu'au 29 juillet à 11h40 au théâtre des Corps Saints.