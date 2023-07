"On a des gènes bretons" : le maire de Montoir arbore le Gwenn ha Du devant l'hôtel de ville

C'était une promesse électorale du maire sans étiquette de Montoir-De-Bretagne. Thierry Noguet a installé devant l'hôtel de ville, aux côté du drapeau de la République française et de l'Union européenne, celui de la Bretagne.

"On se sent bretons" - Thierry Noguet, le maire de Montoir-de-Bretagne

"Quand j'étais gamin, je demandais à mon père pourquoi Montoir de Bretagne n'est pas en Bretagne", explique l'édile, qui a promis durant sa campagne à ses électeurs qu'il mettrait le Gwenn-ah-Du devant sa mairie. "On a une âme et des gènes bretons. Comme nos amis bretons du Finistère ou des autres départements, on se sent aussi bretons."

Une victoire pour les sympathisants de l'unification de la Bretagne, qui fêtent les 100 ans du drapeau. Le 25 juin dernier, ils manifestaient à Saint-Nazaire pour pavoiser le drapeau breton à la mairie de la commune. La mairie refuse formellement pour cause de principe républicain.

"Cela fait 50 ans qu'on lutte. C'est un petit pas, c'est déjà ça" - Philippe Clément, de Bretagne Réunie

À Montoir-De-Bretagne, le combat avance, se réjouit Philippe Clément, co-président de Bretagne réunie. "C'est une très bonne nouvelle. Nous avons un peu près 44 % des communes dans lequel se trouve le Gwenn-ah-Du. Nous tentons petit à petit de gagner du terrain pour rappeler que la Loire-Atlantique est bien en Bretagne. Cela fait 50 ans qu'on lutte. C'est un petit pas, mais c'est déjà ça."