"On a rentré trois palettes de confettis" : Sarreguemines se prépare au grand retour de son carnaval

La bande originale du film Pirates des Caraïbes fait vibrer la grande salle de l'Hôtel de ville de Sarreguemines. Sabre à la main et chapeaux de pirates sur la tête, les hôtesses du carnaval peuvent enfin répéter leur chorégraphie sur la grande scène, devant une étendue de chaises et de tables qui seront remplies dans quelques heures. L'heure des dernières répétitions avant le grand retour du mythique carnaval de Sarreguemines, dont les deux dernières éditions avaient été annulées à cause de la pandémie de Covid-19 .

"On monte sur scène, c'est de nouveau de la joie", clame Emma, l'une des hôtesses. "Après deux ans où c'était mort, on est toutes heureuses de se retrouver. Vive le carnaval de Sarreguemines, on va tout déchirer sur scène !" Le thème de cette année : les pirates ! Le décor fait de gouvernails, de capitaines et de perroquets est déjà en place depuis plusieurs jours sur la scène.

"Est-ce qu'on va de nouveau y arriver ?"

Car oui, c'est d'abord sur scène que les festivités vont s'ouvrir en Moselle-est. Les premières Kappensitzung, des sketchs humoristiques, seront jouées pour les seniors de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences samedi 28 janvier. "Quand on est arrivés lundi pour tout mettre en place, on s'est dit 'enfin !'", s'enthousiasme Pierre, qui joue dans plusieurs de ces pièces. "Ça fait vraiment du bien de retrouver la scène. On a très vite repris nos marques. Je l'ai vu lors des dernières répétitions : on est prêts !", affirme-t-il.

Mais quand même, Martine, la tête baissée sur ses feuilles pour réviser son texte, se pose beaucoup de questions. Cette bénévole historique a écrit quatre sketchs pour le carnaval cette année. "Quand on fait des Kappensitzung, il faut accrocher le public", explique la retraitée. "Alors, est-ce qu'on va de nouveau y arriver ? Est-ce qu'ils vont être réceptifs ou pas ? On a quand même eu deux-trois années blanches, où rien ne s'est passé. Seront-ils là, au rendez-vous ?" Pour le savoir, vous pouvez appeler l'office de tourisme de Sarreguemines et demander s'il reste des places (ouvert aux plus de 68 ans uniquement).

Une cavalcade bien remplie

Tout Mosellan qui se respecte attend aussi avec grande impatience le retour de la cavalcade dans les rues de Sarreguemines, qui se tiendra le dimanche 12 février*. "On a déjà 45 groupes enregistrés, sachant qu'on limite les inscriptions à 50"*, détaille Simon, responsable de la parade depuis 2017. "Et ces inscriptions sont arrivées très tôt dans l'année ! Généralement, ça rentre un mois et demi avant la cavalcade. Mais là, au mois de novembre, j'avais déjà quasiment la moitié de la cavalcade de bouclée. Eux aussi étaient dans l'attente de pouvoir redémarrer, de se remettre là-dedans."

"On a cette grande chance de pouvoir faire carrément une sélection parmi les groupes", continue Simon. "Les gens disent qu'ils veulent participer à notre carnaval parce que Sarreguemines, c'est LA cavalcade." Et pour la renaissance de l'événement, la société carnavalesque de Sarreguemines a mis les petits plats dans les grands. "On était à ça de se dire que cette année, on fait les fous et on achète un stock monstrueux de bonbons et de confettis. On a rentré trois palettes donc il y aura ce qu'il faut", rassure l'organisateur. "Ça nous a trop manqué pendant deux ans !" Le départ de la cavalcade se fera le dimanche 12 février, devant la gare de Sarreguemines, à 15 heures.