On a testé le "Speedy Nuts", la nouvelle attraction de Papéa Parc

Accrochez-vous, France Bleu Maine vous embarque dans la toute nouvelle attraction du Papéa Parc : le "Speedy Nuts" ! Le manège vient d'ouvrir pour marquer le début de la saison 2023 du parc situé à Yvré-l'Evêque (Sarthe). Avec ses 15 mètres de long, 40 de long et 400 mètres de rails, il s'annonce déjà comme la locomotive du site, qui compte une trentaine d'attractions.

La montée se fait par vagonet de quatre personnes, chacun indépendant les uns des autres. Une fois la barre de sécurité abaissée au niveau du ventre et les sacs mis de côté, nous voilà partis, tractés par une crémaillère pour atteindre le sommet de l'attraction, 15 mètres. Pas trop stressé ? "Non, ça va", sourit Thomas, "Un peu quand même, c'est la première fois", tempère Arthur. Les deux collégiens connaissent le parc sur le bout des doigts, et sont venus dès l'ouverture pour découvrir la nouveau manège.

Virages secs et hauts le cœur

Arrivé en haut, le vagonet ne s'élance pas dans une grande descente, comme on pourrait le croire, mais réalise des virages secs, et plutôt inattendus. Attention à ne pas garder ses lunettes, ou son portable en main, car ils pourraient finir en bas, tant les à-coups surprennent. Viennent ensuite plusieurs freinages, puis des descentes façon montagne russe, et les fameux "air time", qui vous soulèvent légèrement.

L'attraction "Speedy Nuts" à Papéa Parc, à Yvré-l'Evêque. © Radio France - Julien Penot

"La première descente m'a fait très peur", rigole Noé, 9 ans, je n'ai pas osé regarder en bas." "Il y avait beaucoup de sensations", renchérit sa grande sœur, Margot, 10 ans. Les enfants et adolescents jusqu'à 15 ans y trouveront donc leur compte, Les plus âgés resteront peut-être sur leur faim, mais l'attraction s'adresse à un public familiale.

"On a la chance d'avoir pu investir dans un manège à sensations, on voit les sourires des visiteurs à la sortie, donc c'est top", réagit le directeur du parc, Florian Sacreste. Il espère atteindre les 220.000 visiteurs pour cette saison 2023, contre 200.000 l'année dernière. Le manège a couté 1.8 millions d'euros.