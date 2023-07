On a testé pour vous la visite VIP de la nouvelle île des singes Saimiri de Pairi Daiza

L'ile Mandala est en fait une sorte de cabane flottante sur le lac de Pairi Daiza qui accueille une petite colonie de Saimiris des singes originaires de Bolivie, Pérou et Brésil qui mesurent 25 à 30 cm et pèsent entre 700 g et 1.1 kilo.

Des petits singes farceurs et très curieux qui n'hésitent pas à ouvrir les pochettes des appareils photos ou voler de la nourriture alors pour éviter tout méfait de ces pickpockets aux poils jaunes, noirs et blancs, les visiteurs sont invités à déposer leurs sacs dans un gros bac à l'entrée du site. Ce qui n'empêchera pas quelques chapardages comme la bonnette de micro France Bleu Nord par Casper l'un des deux pickpockets de l'ile avec Wifi !

Casper avec la bonnette de micro France Bleu Nord sur sa corde © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Dès que la soigneuse Laurie dépose le carton rempli de victuailles, les Saimiris se ruent dessus. Des animaux omnivores "ils mangent un peu de tout" explique la soigneuse, des légumes, fruits secs, insectes comme des sauterelles ou des vers de farine.

Des femelles qui portent leurs petits sur le dos, et un mâle reproducteur "bodybuildé"

On découvre aussi sur la petite île 5 mamans qui portent leurs bébés du mois sur le dos, dont une qui s'arrête pour allaiter.

loading

Des petits qui font déjà 100 grammes à la naissance alors que les femelles ne font que 800 grammes "c'est vraiment énorme" explique Laurie qui nous montre aussi le papa, un mâle reproducteur qu'on distingue rapidement avec ses bras très musclés "il est un peu plus bodybuildé" s'amuse la soigneuse pour "intimider les rivaux mâles et se faire apprécier des femelles, qu'elles le trouvent beau pour la reproduction".

Entre deux explications, un petit primate grimpe sur l'appareil photo d'un monsieur qui n'est même pas surpris "c'est même agréable, ils ont les pattes toutes douces".

Maxime venu spécialement de Moselle pour visiter le parc belge est sous le charme "c'est exceptionnel, on est au contact, c'est incroyable".

Le lunch des Saimiris c'est tous les jours à 10h30 et 13h, toutes les informations sur le site de pairi daiza.