On a testé pour vous le lunch des éléphants à Pairi Daiza

Au Royaume de Ganesha vit le plus grand troupeau d'éléphants d'Europe, ils sont une vingtaine essentiellement d'Asie mais aussi d'Afrique. On peut les reconnaitre à leurs oreilles explique Loïs le soigneur, ceux d'Afrique ont de plus grandes oreilles que leurs cousins d'Asie, car elles leur servent en quelque sorte de ventilateur pour se rafraichir avec les fortes chaleurs. Tous les jours vous pouvez en approcher quelques uns pour leur donner à manger.

Loïs propose d'abord aux curieux d'aller cacher des morceaux de carottes et de pommes dans leur enclos ensablé devant le temple d'Ani, des petites friandises que Jana et Praya se font un plaisir de débusquer quand les visiteurs se sont rabattus derrière la clôture.

Après on peut carrément aller donner un morceau de carotte dans la trompe de Praya qui se régale des offrandes des visiteurs même des plus petits qui n'ont même pas peur du majestueux animal de 5 tonnes.

Tous les jours les pachydermes engloutissent "entre 150 et 200 kilos" par jour par éléphant explique le soigneur, essentiellement du foin, mais aussi des branches.

Sacha a adoré cette expérience "c'était rigolo", Elodie sa maman a encore des étoiles dans les yeux; car elle vient de se faire un tête à tête avec son animal préféré : "c'était exceptionnel, vraiment c'était un rêve d'enfant qui s'est réalisé , un souvenir mémorable"

Le lunch des éléphants c'est tous les jours à 13h à Pairi Daiza.