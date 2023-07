On a testé pour vous le stage aventurier en herbe dans la forêt de Raismes

Après avoir quitté les pavés, les aventuriers en herbe s'enfoncent un peu dans la forêt pour récupérer des branches tombées par terre, pas question de couper des arbres vivants pour faire les cabanes rappelle Andy.

Des enfants qui vont apprendre pour les plus grands à manier le fameux couteau opinel, indispensable dans les forêts et aussi une petite scie pour ajuster leurs branches pour leurs cabanes.

On ajuste les morceaux de bois pour faire une belle cabane © Radio France - RBV

Puis ils se lancent dans les noeuds qu'ils ont appris quelques heures avant pour que leur cabane tienne le plus longtemps possible, comme le noeud de cabestan que les enfants pourront plus tard utiliser pour faire un radeau !

Apprentissage des nœuds indispensables pour fabriquer des cabanes ou des radeaux ! © Radio France - RBV

Les aventuriers en herbe partent ensuite cueillir des fougères pour que leur cabane ne prenne pas l'eau, cette semaine ils apprendront aussi à faire un feu, des sarbacanes, Erine a vraiment l'impression d'être "une aventurière", "sur un bateau, une ile déserte, on est paré" s'amuse aussi Nathan qui a caché l'antimoustique dans son short pour être sur d'être bien protégé contre les attaques intempestives des insectes de la forêt.

Une reconnexion à la nature, loin des écrans

Des stages qui permettent aux enfants de se reconnecter à la nature explique Andy "ils sont dans un âge où ils sont stimulés plus par les tablettes les téléphones que par ce que peut offrir la nature, et moi le but c'est vraiment de les reconnecter à ça et de leur montrer qu'on peut passer du temps en forêt sans s'ennuyer, il y a plein de choses à faire, plein de choses à découvrir".

Le coach qui explique que certains enfants un peu introvertis se révèlent en plus dans la nature : "la force de la forêt".

Il reste des places pour le stage du 14 au 18 août, pour toutes les informations rdv sur la page facebook d'Andy The Adventure