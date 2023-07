On a testé pour vous : un baptême en Porsche sur le circuit Bugatti

Avez-vous déjà rêvé de faire un tour du circuit Bugatti à pleine vitesse et de voir défiler le virage Dulop, de piler pour le double droit du garage vert ? Mais, vous n'avez pas tout à fait les compétences d'un pilote de Grand Prix ? Les baptêmes de pistes sont faits pour vous. On a testé pour vous et on vous explique tout.

Choix de voiture et de circuit

Les baptêmes sont réservables sur le site du Porsche Experience Center . Il est possible de choisir son circuit : Maison Blanche ou Bugatti, et sa voiture. Les prix varient en fonction des options : Maison Blanche est moins cher, et moins long, 2,817 km, les prix démarrent à 140 euros pour une Porsche 911 à 180 euros en GT3 RS. Le Bugatti débute à 160 euros jusqu'à 210 euros pour 4,185 km de piste. Il faut avoir minimum seize ans.

Tour de circuit à pleine vitesse

Une fois les options décidées, la date est fixée avec le PEC. Le jour J, le baptême est une expérience bien huilée. Après avoir signé une décharge, on prend une charlotte et un casque puis on attend pour embarquer dans le modèle choisi avec un pilote professionnel habitué au circuit.

On s'approche de la piste : le feu passe au vert... Et le pilote met les gaz. La puissance de l'accélération est impressionnante, on est aussitôt plaqué contre son siège, en quelques secondes à peine, on aperçoit le Dunlop, on freine, on réaccélère et on voit le circuit défiler à toute allure. Une expérience extrêmement forte et il faut avoir le cœur bien accroché. Le pilote du jour, Adrien, le confesse : "ça arrive que certains vomissent".

En effet, on met un peu de temps à s'y habituer, c'est comme un manège de fête foraine mais en beaucoup plus puissant. Le corps met un peu de temps à s'y habituer et à redescendre après les deux tours qui durent à peine cinq minutes, mais qui marquent durablement la rétine.

Avant de rentrer au stand, il faut bien penser à décélérer : "Il ne faut surtout pas rentrer avec les freins bouillants", car ils sont mis à rude épreuve, avec des passages rapides de 240 km/h à 70 km/h en quelques instants. Sensations fortes garanties !

Le pilote Adrien, au volant d'une GT3 RS verte, le top pour rouler sur circuit. © Radio France - Milena Aellig

Et si vous voulez prendre le volant...

D'autres programmes sont aussi possibles au PEC, où cette fois-ci, vous pourrez prendre vous-même le volant. Les "Brunch and drive " qui permettent de prendre un petit-déjeuner dans le bâtiment du PEC puis de conduire une Taycan électrique, sur le circuit des 24 heures ou le Bugatti. Le tarif pour deux personnes (avec possibilité de se passer le volant) est à 315 euros.

Pour les amateurs de 4x4 , une expérience off-road vous permet, avec une Cayenne ou Macan, de faire du hors-piste, et d'aller sur un parcours tout-terrain avec de bonnes montées et descentes. Tarif à partir de 220 euros.