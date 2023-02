"On achète moins mais mieux" : malgré la baisse de consommation de vin, le salon des vignerons attire toujours

La 30ème édition du Salon des Vins et vignerons indépendants a ouvert ses portes vendredi 3 février au Parc des Expos de Strasbourg (jusqu'au dimanche 6 février). Un rendez-vous qui continue d'attirer des milliers de fidèles malgré une baisse de la consommation générale de vin en France.

"Les gens veulent du vrai, de l'authentique"

Selon les statistiques de l'INSEE, la consommation annuelle de vin par Français est passée de 128 litres dans les années 1960 à 36 en moyenne aujourd'hui. Les Français se détourneraient en effet du "vin de table", qui avait tendance à accompagner les repas du quotidien. "C'est une vraie tendance depuis plusieurs années, qui fait du mal par exemple à nos Sauternes" concède derrière son stand Marie-Josée Pierre, du domaine Château Caillou dans le Bordelais.

Mais le statut de vigneron indépendant -présent à chaque étape de la conception du vin à la vente - continue d'avoir la cote dans ces temps où on consomme moins, mais mieux. "Les gens veulent du vrai, de l'authentique. Qu'on leur explique la conception du vin, ses particularités. C'est très important", poursuit la propriétaire de ce domaine historique.

Acheter une bouteille et une histoire, c'est ce qui a poussé Tristan à pousser les portes du salon pour la première fois. "J'avais tendance à me faire offrir les bouteilles ou à aller chez le caviste. Là c'est l'occasion de rencontrer le vigneron, qu'il nous transmette sa passion. Et puis avoir une histoire à raconter avec le vin, je trouve ça chouette." Même argument pour Sébastien, qui vient goûter toutes sortes de vin pendant trois jours, accompagné d'un indispensable diable pour tout ramener à sa voiture : "Le salon on le fait à fond. C'est une fois par an et c'est l'occasion de découvrir des choses, de se laisser porter par le travail du vigneron."

"On vend plus facilement notre vin haut de gamme"

Philippe, un autre habitué résume : "On veut pouvoir proposer à nos amis à table, des vins qu'ils ne connaissent pas. On achète moins mais mieux." Mieux, ça veut dire souvent des vins plus chers, aussi, selon Philippe Angelot, propriétaire du domaine Angelot dans le vignoble du Bugey (au sud du Jura). "Depuis quelques années, on vend plus facilement notre vin haut de gamme. Ça veut dire moins de volumes, mais mieux valorisés. Donc l'un dans l'autre on s'y retrouve, même s'il faut trouver d'autres débouchés parfois à notre vin d'entrée de gamme."

Les acheteurs se ruent davantage sur le haut de gamme ces derniers années selon Phillipe Angelot, qui tient un domaine dans le vignoble du Bugey © Radio France - Jules Hauss

Ce constat est partagé par des nombreux vignerons interrogés sur place. Même si Pascal Marié, qui tient le domaine du même nom dans le Languedoc, tient à le nuancer. "Pendant des années, pour suivre cette tendance on a cherché à faire des vins plus complexes. Plus riches et donc aussi plus fort en degré d'alcool. Aujourd'hui, je constate que beaucoup de clients apprécient de plus en plus les vins simples. Moins complexes et donc moins cher. Mais ils privilégient toujours le travail du vigneron." Avec un regard toujours plus aiguisé sur l'engagement environnemental de l'agriculteur.