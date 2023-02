On connait le thème de la 90ème édition de la Fête du Citron de Menton 2024

« Les JO de l’antiquité à nos jours »

Alors que Paris s’apprête à accueillir le monde sportif en 2024, la Ville de Menton se met, elle aussi, à l’heure olympique. La 90e édition de la Fête du Citron® aura pour thème « Les JO de l’antiquité à nos jours ».

Dans les jardins Biovès et sur les chars des corsos, la Fête du Citron® vous invite à feuilleter l’histoire du sport, des jeux d’Olympie aux jeux modernes. La ville de Menton annonce une édition grandiose, pleine de nouveautés et de surprises.

Bonne nouvelle

Et devant l’immense succès populaire de cette 89e édition de la Fête du Citron® qui se termine, Yves Juhel, le Maire de Menton et président de la Communauté de la Riviera française, annonce que les jardin Biovès seront encore en accès libre et gratuit en 2024.