"On est plongé au Moyen Âge" : un escape game en Dordogne dans les décors du film "The last duel"

La porte du premier étage se referme et la lumière s'éteint. Emprisonné dans la pénombre, Tony, ses deux enfants et ses deux neveux prennent le temps de regarder autour d'eux. Des stands de marchés, des façades de maison, des tonneaux et une fourche, voici quelques uns des éléments du décor du nouvel escape game à la Bastide de Monpazier, en Dordogne. Il se déroule dans les décors du film "The last duel", tourné il y a trois ans dans la commune , une superproduction avec Matt Damon, Ben Affleck et Adam Driver.

ⓘ Publicité

La famille est en vacances, plus précisément en cousinade dans le Lot-et-Garonne. Les quatre enfants cherchent partout les pièces du puzzle pour tenter de reconstituer l'affiche du film. "Il nous reste à déchiffrer le code pour trouver le clap de tournage qui nous permettra de réaliser le film", explique Tony, le père, qui note les combinaisons sur une feuille. Hugo, Chloé, Maëlia et Malone font des allers retours vers le coffre-fort pour ouvrir le cadenas. Après une dizaine de tentatives, Hugo s'exclame : "Ca a marché ! On a trouvé !".

Clap de fin

A l'intérieur : le clap de cinéma et une clé. "Sors, sors, sors !", hurle Malone, fan de Fort Boyard. La troupe ouvre la porte et termine l'escape game. Le sable orange dans le sablier à l'entrée n'a pas fini de s'écouler : c'est gagné ! "On a finit avec dix minutes d'avance", sourit fièrement Maëlia, 14 ans. Son père ajoute : "On ne s'est pas précipité, on a pris le temps et on a profité du décor". Même s'ils n'ont pas encore vu le film "The last duel", la famille a pris soin de regarder la bande-annonce avant de venir.

La famille tente de résoudre le puzzle représentant l'affiche du film "The last duel" © Radio France - Gabin Grulet

"On n'avait jamais été dans un décor de film, c'est impressionnant", poursuit Maëlia en regardant les étendard, les poteries et même la fausse nourriture posée sur un stand de marché. "C'est génial, on se dit qu'il y avait des acteurs ici et qu'on est à leur place", ajoute sa cousine Chloé. Tony, lui, a été "motivé" par l'ambiance qui règne dans la salle. Même la musique plonge dans l'univers médiéval. "C'est un pari réussi, une bonne journée de vacance", conclut celui qui se félicite surtout d'avoir trouvé une activité "qui sort les enfants des écrans !".

Un tournage marquant

Comme eux, une soixantaine de visiteurs ont testé l'escape game depuis sa mise en place mi-juillet. Christian Lavarenne, adjoint de la Ville à la Culture a participé à l'élaboration du jeu et de son scénario. Il explique : "nous avons gardé les décors du film parce que ça intéresse les personnes qui viennent visiter la commune". C'est une manière de se souvenir du tournage où la place des Cornières de Monpazier était entièrement transformée et revenue à l'époque médiévale. Son objectif était d'être plongé au Moyen-Age en ouvrant la porte de l'escape game, de "s'imaginer dans le film".

Une partie des décors de "The last duel" a été récupérée par la commune © Radio France - Gabin Grulet

Mission réussie, au moins pour les cinq visiteurs de ce vendredi matin. Tony, Chloé, Hugo, Maëlia et Malone savent même déjà ce qu'ils font ce soir : se poser dans le canapé pour regarder "The last duel".