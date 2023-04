"On est prêt !" : à Neuville-de-Poitou, la saison de Motoball reprend

Plus de 1.000 spectateurs sont attendus ce samedi soir sur le stade Motoball de Neuville-de-Poitou, pour le premier match à domicile de la saison. Les Normands de Houlgate viennent défier les Poitevins . Une soirée très attendue par l'équipe, ravie de retrouver son public. Alors, les préparatifs vont bon train.

ⓘ Publicité

"Cette saison, elle est pour nous"

Louis Magnin, 29 ans, est le leader de cette équipe poitevine et capitaine de l'équipe de France de Motoball. L'an dernier, il a du stopper la compétition après une fracture au pied, mais il est maintenant d'attaque. "L'équipe est en forme, sourit-il. Le match de la semaine dernière contre le promu, nous a permis une belle victoire (1 à 7). La dynamique est bonne et le calendrier est fraîchement intéressant".

Les entraînements de Motoball ont repris depuis le mois de janvier, trois fois par semaine. © Radio France - Fanny Bouvard

Trois entraînements par semaine depuis janvier

Depuis le mois de janvier, les deux équipes principales s'entraînent plusieurs fois par semaine. "Préparation physique et entraînements à moto, explique Bertrand Delavault, le coach. Le rythme est régulier et on est en forme. Mais au Motoball, tout peut arriver : blessures, pannes, suspensions... On a tout eu l'an dernier, donc on espère que cette saison sera pour nous". Sur le bord du terrain, il répète ses consignes : "il faut des tirs bien hauts, bien forts, et là le gardien ne met même pas le bras".

Bertrand Delavault, entraîneur du Motoball Club Neuvillois. © Radio France - Fanny Bouvard

Des arbitres fraîchement diplômés

Tous les ans les arbitres de Motoball doivent repasser leur diplôme. Et c'est le cas de Sabrina Nicolleau, qui enchaîne depuis sept saisons et dont les deux fils (Killian et Wallace) sont joueurs. "Je suis arbitre de touche, précise-t-elle. Être présente pour chaque match, sur notre terrain, c'est tellement important pour moi". Footballeuse passionnée, elle a un temps fait partie de l'équipe féminine de Motoball de Neuville, équipe aujourd'hui à l'arrêt. "Vous devriez voir l'ambiance, les soirs de match à domicile, c'est une véritable ferveur".

Sabrina Nicolleau, arbitre neuvilloise et ancienne membre de l'équipe féminine. Derrière, sur la moto, son fils Killian. © Radio France - Fanny Bouvard

Trois jours de mécanique après chaque match

Parmi les mécaniciens qui s'affairent dans le garage du club, il y a Etienne Magnin, le père du leader de l'équipe. "Sur ces motos de cross adaptées, tout se démonte, tout se remplace et tout se répare. D'ailleurs après chaque match, chaque entraînement, on en prend soin". Là, c'est un câble pour passer les vitesses qu'il change. "On met les motos à rude épreuve, c'est sûr!".