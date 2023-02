"On fait le plein tous les midis" : les touristes en nombre à La Baule pour les vacances de février

Les touristes sont au rendez-vous cette semaine sur la plage de La Baule, en Loire-Atlantique. Les zones A et B sont en période de vacances scolaires. Une fréquentation incomparable, bien sûr, avec la période estivale, mais les chiffres sont bons pour un mois de février. La météo de ces derniers jours y est pour quelque chose.

"Ça se passe bien ! On fait le plein tous les midis en ce moment", explique Eric Dolle, co-gérant du restaurant Le Club de l'étoile, sur la plage, près du Casino Barrière. Avec le beau temps, notre terrasse est accessible, donc on a plus de tables que d'habitude. On a d'ailleurs pris du personnel pour l'ouvrir", continue le chef d'entreprise. Une dizaine de personnes travaillent à ses côtés. "La météo, c'est un plus, même si je ne sais pas si c'est une bonne chose pour la planète."

Une augmentation d'au moins 35%

Les vacanciers sont aussi présents dans les hôtels, en cette période. Eric Carra est le responsable d'un établissement sur le front de mer. Il observe une hausse de clients, comparé à la même période en 2022 : "Chez nous, il y a au moins 35% d'augmentation. On reste bien sûr sur des chiffres d'hiver, mais ça reste quand même intéressant. Là par exemple, j'ai 18 chambre de réservées. D'habitude, j'en ai moins d'une dizaine."

Eric Carra, responsable d'un hôtel à La Baule, parle de vacances de février "positives". © Radio France - Raphaël Aubry

Des professionnels qui comptent aussi la semaine prochaine sur la zone C, en vacances ce vendredi. De nombreux parisiens ont des résidences secondaires ou louent des logements à La Baule. "Il faut être honnête, c'est eux qui nous font travailler. Le soleil devrait être là. Ça va être top", continue Eric Carra.

L'Office du tourisme de La Baule confirme une "bonne fréquentation" en ce moment. Il reste toute de même difficile d'avoir une vision sur les prochaines semaines. Une grande partie des réservations se font à la dernière minute.