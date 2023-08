"On lâche rien" le chanteur HK en concert chez lui ce dimanche, à Bergerac

Sa chanson "On lâche rien" est devenu le véritable hymne des manifestations contre la réforme des retraites. "C'est vrai qu'à chaque manifestation, on l'entend, elle raisonne dans les rues, les cortèges. Les gens qui défilent sont des petites gens, je me reconnais en eux" explique HK*.* Cette chanson a justement été écrite à l'occasion d'uen précédente mobilisation contre une réforme des retraites, au début des années 2010. HK et les Saltimbanks sont en concert ce dimanche à 18 heures à Bergerac.

Installé à Bergerac depuis 12 ans

Cet hymne sera évidemment chanté ce dimanche soir au théâtre de la Gargouille à Bergerac (Dordogne). Il s'est installé dans cette ville depuis douze ans et c'est la première fois qu'il vient y jouer depuis. Après cette date, il fera une pause dans sa tournée, jusqu'en septembre.

"Je suis content de montrer ma ville aux copains et aux copines de l'équipe, les zikos et les techniciens depuis le temps que je leur en parle. Donc là, c'était l'occasion de leur montrer et puis pour mes voisins qui me voient partir avec ma valise et qui me disent 'est-ce qu'un jour, vous viendrez jouer dans le coin ?'". Le concert débute à 18 heures. Le prix des places est libre.