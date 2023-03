“On m'a dit que j’étais fou” : portrait de Jean-Luc Bremond, l'encyclopédie des 24 Heures du Mans

À 100 jours du centenaire des 24 heures du Mans, Jean-Luc Bremond, passionné de la compétition depuis 40 ans, nous présente le fruit de son travail d’archive. Avec son “Association des Chercheurs de l’Histoire des 24 Heures du Mans” (A.C.H 24 ), le retraité a compilé des milliers d’informations sur la grande course.

Un travail d’archivage

Depuis les années 70, Jean-Luc occupe son temps libre à archiver des informations en lien avec les 24 heures du Mans. Pilotes, dates de naissance, dates de participation aux courses, genre, taille des pneus utilisés, châssis et modèle de la voiture… Rien ne lui échappe. Ce retraité sarthois stocke ensuite ses précieux renseignements dans une immense base de données, à laquelle lui-seul a accès.

Je voulais devenir "piloteur”

Jean-Luc a 9 ans la première fois qu’il découvre les 24 Heures du Mans. “J'ai fait le mur pour aller voir ma première course en 1961. J’étais content. Je me suis dit que je voudrais devenir “piloteur”... Mais ça n’existait pas. C’était “pilote”. (Rires)"

Jean-Luc ne deviendra pas “piloteur”. Mais il va développer une passion pour les revues spécialisées. Cependant, il va vite s'apercevoir que bon nombre d’entre elles contiennent des erreurs. Alors, il se lance dans un travail de recoupe. “On a recherché les journaux d'époque, on a analysé les photos, on a aussi analysé des archives vidéos. On a tout recoupé image par image pour voir les moindres détails”. Grâce aux milliers de renseignements ainsi obtenus, Jean-Luc va créer sa propre base de données sur les 24 Heures du Mans.

Photos, dates de naissance, signatures…

Les milliers de noms de pilotes défilent sur un tableau Excel. Il lui suffit de cliquer sur un nom pour obtenir la photo du pilote, sa date de naissance, ses années de participation à la compétition, ses éventuelles victoires ou défaites, son modèle de voiture, sa signature, etc. Un travail titanesque. “Beaucoup de gens m'ont dit que j’étais un fou… Mais c'est vrai qu'il y a des fois, je me demande si je suis normal”, plaisante-t-il.

Aujourd'hui, sa base de données attire les convoitises. “Il y a toujours eu des envieux dans l'histoire. Je préfère leur donner des bribes”. Autrement dit, pas question de revendre sa base de données. “On ne vend pas la passion”, résume-t-il. Une passion qui lui a tout de même valu de généreuses propositions à six chiffres.