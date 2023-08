"On ne peut pas affaiblir le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand" prévient la ministre de la Culture

Venue visiter l'exposition consacrée à Blaise Pascal au musée Roger Quillot, la ministre de la Culture se savait attendue sur le sujet de la baisse des dotations de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand.

ⓘ Publicité

En mai dernier la majorité de Laurent Wauquiez a décidé de diviser par deux, de 210.000€ à 100.000€, les dotations pour la prochaine édition en février 2024. "Le festival du court-métrage est une structure emblématique a expliqué Rima Abdul-Malak, on ne peut pas affaiblir ce festival".

La ministre a rappelé que "l'État était déjà en soutient mais que s'il devait aller plus loin et porter un projet d'avenir ambitieux " il le ferait. Tout en prévenant : "Je ne veux pas que l'on prenne pour acquis le désengagement de la région qui est une baisse de moitié pour l'instant et non pas un retrait. J'espère que l'on va pouvoir les convaincre ensemble de revenir autour de la table et de soutenir ce festival. C'est un joyau pour la France" a-t-elle insisté.

Rima Abdul-Malak doit rencontrer en fin de journée ce jeudi les équipes du festival du court-métrage.