"On oriente les visiteurs ! ", la réserve communale présente sur le marché de Noël de Colmar

Miguel et Rémy sont membres de la réserve communale de Colmar et sillonnent le marché de Noë

C'est une première pour les marchés de Noël, la réserve communale de Colmar est présente les cinq vendredis, samedis et dimanches. Par équipe de deux, ils sillonnent les rues et renseignent les visiteurs qui sont un peu perdus. Deux équipes sont mobilisées à chaque fois les après-midi de grande affluence, de 14h à 19h.

Enfants perdus, personnes qui cherchent les parkings ou les toilettes

Ces hommes et ces femmes peuvent-être utiles en cas d'enfants perdus, ou de désorientation des visiteurs. " Nous sommes là pour renseigner. On peut indiquer où sont les toilettes, où sont les parkings. On conseille aussi de bien protéger les sacs, puisqu'il peut aussi y avoir des vols sur les marchés de Noël," indique Rémy, membre de la réserve communale.

Rémy et Miguel sont bien visibles avec leurs gilets orange © Radio France - Guillaume Chhum

Cette réserve est bien visible, puisqu'elle est équipée de gilets orange. Les membres vont aussi à la rencontre des personnes qu'ils sentent perdues. "Nous sommes là pour rassurer. C'est bien, je me sens utile en faisant cela," explique Miguel qui sillonne les rues des marchés de Noël, en compagnie de Rémy.

Appui du dispositif de sécurité du marché de Noël de Colmar

Cette réserve communale agit en lien avec la police municipale, la police nationale, les brigades vertes ou encore les militaires de l'opération sentinelle. Ils peuvent aussi signaler des comportements suspects. Ce sont tous des bénévoles.

Les membres de la réserve communale discutent avec les commerçants des chalets © Radio France - Guillaume Chhum

"C'est un complément du dispositif de sécurité mis en place. Ce sont des yeux en plus. C'est une bonne aide et c'est efficace," explique David Hestin, le chef de la police municipale de Colmar.

La réserve communale de la sécurité civile a été mise en place à Colmar en 2021. Elle est composée de 26 personnes. Ce sont des bénévoles qui peuvent intervenir sur de gros évènements : canicule, vaccination contre le Covid-19, manifestations culturelles et sportives, catastrophes naturelles etc. C'est un bon complément pour les services de secours et les services municipaux.