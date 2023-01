"On perd quelqu'un de très bien", réagissent les spectateurs du cinéma après la vente du Rex à Sarlat

"Je devais avoir environ 4 ans. C'était Bernard et Bianca au pays des kangourous. Après j'en ai vu des centaines d'autres", se souvient Pascal, un habitant d'Excideuil. Une page se tourne, le cinéma mythique de Sarlat, le Rex, change de propriétaire . La famille Vialle passe la main, après près de 70 ans à sa tête.

ⓘ Publicité

Un cinéma familial

Jeanne et Martial Vialle ont créé le cinéma en 1955, il a ouvert en 1957. A l'époque, il n'y avait qu'une salle se souvient Pascal. "Il y avait encore le rideau qui descendait. A l'époque il y avait un court-métrage avant la projection, et il y avait encore l'entracte. Ce sont vraiment des souvenirs de gosse", dit-il. Bernard et Maïté Vialle ont pris la suite, ils sont passés à quatre salles, puis six. Et puis c'était au tour du fils, Arnaud. Il a pris la direction du cinéma en 2006.

Françoise elle se souvient de la sortie de Pocahontas. Les enfants s'étaient déguisés. "Ca avait été quelque chose de formidable. Madame Vialle était très contente !" Il y a eu aussi les avant-premières, le festival du film. "C'est un cinéma familial, le Rex. La famille Vialle aussi bien les parents qu'Arnaud et Blandine, ce sont vraiment des gens à la hauteur !" témoigne Gisèle, une habitante de Prats-de-Carlux. "On perd quelqu'un de très bien."

Le Rex garde son nom et le festival

La passation avec le nouvel exploitant, originaire de l'Yonne, se fera le 31 janvier. Il a promis que le Rex garderait son nom, et son festival du film. "On ne pouvait pas partir sans faire un dernier tour de piste", sourit Arnaud Vialle, alors ce vendredi soir, la famille Vialle offre une projection au public sarladais. Projection surprise et déjà complète, mais Arnaud Vialle et sa famille invitent tous ceux qui le souhaitent à se réunir dans le hall du cinéma, à 21h.

loading