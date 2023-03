"On revient en 1640" : le château de Jumilhac, en Dordogne, accueille le tournage d'un film

Le propriétaire du Château de Jumilhac est habitué à ce qui est grandiose. Et pourtant, depuis une semaine, il en prend plein les yeux : Les équipes de tournage du film "les Chèvres" de Fred Cavayé, avec Dany Boon et Jérôme Commandeur s'arrêtent chez lui. Pour le tournage d'une soirée "jet-set en l'an 1640". Henry de La Tour-du-Pin est venu, ce vendredi 17 mars, nous raconter ça, sur France Bleu Périgord.

ⓘ Publicité

À lire aussi EN IMAGES - Dany Boon et Jérôme Commandeur en Dordogne pour tourner leur prochain film

"C'est fabuleux, raconte Henry de La Tour-du-Pin. Imaginez le cliquetis des fers des chevaux qui rentrent dans la cour, c'était lundi, avec trois attelages, les personnages en costume. On retrouve le château à l'époque, on est en 1640."

Le réalisateur Fred Cavayé a eu l'idée de venir tourner en Dordogne en venant au festival du film de Sarlat il y a deux ans. Il est tombé sous le charme du Périgord noir. Alors depuis plusieurs semaines, ses équipes s'installent.

Plus de 80 techniciens, des dizaines de figurants, mais aussi des décors réalistes ont transformé la place des cornières à Sarlat. Avant de venir au château de Jumilhac.

"C'est extraordinaire. Vous seriez venu dans la cuisine hier, c'était mieux que la cuisine des trois messes basses. Il y a des faisans partout, il y a un cochon de lait extraordinaire. Et tout ca ce sont des décorateurs qui travaillent. Tout est comme ça, tout est fini, léché et c'est en toute confiance que je leur cède ma place car c'est un envahissement complet", explique le propriétaire des lieux.

"La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir été choisi comme figurant avec une perruque sur la tête, ça aurait été génial, rigole Henry de La Tour-du-Pin quand il repense aux scènes auxquelles il a assisté. Par la suite c'est tous les valets qui rentrent et puis ce soir c'est la grande fête. Hier il y avait 20 figurants, ce soir il y en a 70."

"Une rentrée d'argent bien nécessaire"

Le prix de la location d'un tel tournage reste secret. "Mais ça arrive à point nommé, reconnait le châtelain. J'ai encore les quatre ou cinq derniers mètres de la toiture à suivre. Et là c'est une nacelle de 40 mètres qu'il faut louer. Il va falloir vraisemblablement une grue pour faire passer la nacelle au dessus de la courtine et la mettre dans la cour. C'est des budgets à la hauteur du château et je suis très content. Ca va faire une rentrée d'argent bien nécessaire."

loading