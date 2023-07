"On ronfle tous ensemble" : on vous fait vivre une nuit au refuge des Espuguettes, dans les Pyrénées

Le refuge des Espuguettes est composé de plusieurs petits dortoirs, entre 5 et 10 places. On l'atteint après deux heures de marche au départ du village de Gavarnie.

Pilou et Noémie sont les gardiens de ce refuge depuis 15 ans. Ils y vivent de la mi-mai jusqu'à la fin du mois d'août. Le reste de l'année, ils habitent à Luz-Saint-Sauveur avec leur fille Maïna, âgée de 14 ans. En hiver, Noémie est monitrice de ski, Pilou est pisteur. En été, ils ont deux employés : Antoine et Benjamin.

L'entrée du refuge des Espuguettes et le sas, avec les casiers pour laisser ses chaussures et son sac © Radio France - Mathilde Romagnan

On vous propose une visite guidée du refuge avec Pilou, l'un des deux gardiens.

loading

Entre 5 et 10 places dans les dortoirs, il suffit de prendre son sac à viande © Radio France - Mathilde Romagnan

Le refuge est situé dans le Parc National des Pyrénées , en pleine nature, donc. Et cette nature, les gardiens, Pilou et Noémie, veulent la préserver. Ils essaient de fonctionner de la manière la plus écologique possible. Par exemple : limitation des déchets, réguler sa consommation d'eau et d'électricité, et consommer local.

loading

Cette démarche écologique, elle se voit aussi dans la gestion des stocks de nourriture. En particulier leur acheminement jusqu'au refuge, accessible uniquement après deux heures de marche. En plus du ravitaillement par hélicoptère, deux fois par été, les gardiens utilisent des ânes pour remonter les marchandises, trois fois par semaine.

Les ânes servant au transport de la nourriture jusqu'au refuge : Tchoupi, Jack et Pythagore © Radio France - Mathilde Romagnan

loading

Le repas du soir est servi à 19h précises, il nécessite plusieurs heures de préparation pour les gardiens, Pilou et Noémie, et leurs deux employés.

Le dîner, c'est l'occasion pour les randonneurs de tous horizons de sympathiser et de reprendre des forces après une longue journée de marche. Caroline, Didier, et leurs trois enfants âgés de 11 à 15 ans, sont venus de Lille pour passer des vacances dans les Pyrénées. C'est leur première nuit dans un refuge. Tous les cinq ont trouvé la garbure "très bonne", "même les enfants en mangent", s'amuse Caroline.

Après le repas, les familles jouent aux cartes, certains étudient le chemin pour le lendemain, avant d'aller se coucher et d'affronter les ronfleurs du dortoir. Sylvain est venu avec six amis, tous originaires du Périgord, qui ont trouvé une technique imparable : "on ronfle tous ensemble, on reste soudés, même la nuit". Extinction des feux à 22h.

loading

Tout le monde s'active en cuisine, entre la cuisson de l'axoa, le dressage des desserts, et la vaisselle, qui se fait à la main © Radio France - Mathilde Romagnan

La garbure attend d'être servie, premier plat du dîner qui commence à 19h précises © Radio France - Mathilde Romagnan

La vue depuis le refuge le soir, avec en fond, le cirque de Gavarnie et la brèche de Roland © Radio France - Mathilde Romagnan

Le lendemain matin, le petit-déjeuner est servi à partir de 6h30, jusqu'à 8h. Le réveil est un peu difficile, d'autant que la brume s'est levée, ce qui fait planer le doute sur la possibilité de randonner ou pas. "Je suis dubitatif", analyse Sylvain, entre deux tartines. Finalement, les amis du Périgord feront deux équipes : l'une grimpera en haut du Piménée, l'autre redescendra à Gavarnie.

Caroline, Didier, et leurs trois enfants partent malgré le brouillard, après un petit déjeuner copieux. "Ça peut toujours se lever" espère Caroline en ajustant son sac à dos.

Pour les gardiens et leurs employés, après le petit déjeuner, une fois que tout le monde est parti, c'est l'heure du ménage, pour attaquer une nouvelle journée.

loading