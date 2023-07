On teste pour vous cet été : d'arbre en arbre sur le Lac de Vassivière

Le lac de Vassivière est connu pour sa grandeur mais aussi pour les forets qui l'entoure, des forêts de sapins à perte de vue. Entre Vauveix et Broussas, sur la commune de Faux la Montagne, se trouve d'arbre en arbre, un accrobranche qui existe depuis les années 2000. 91 activités vous attendent à plusieurs mètres de hauteur.

voici ce qui vous attend © Radio France - Thibault ALPHONSE

Les activités à quelques mètres du sol © Radio France - Thibault ALPHONSE

Cet été, notre baladeur, Thibault ALPHONSE a décidé de tester pour vous les activités ! Il a testé la sécurité, l'accueil et surtout les tyroliennes histoire de faire le plein de sensation et d'émotions.

Découverte de la forêt d’une durée d’environ deux heures trente à travers des activités ludiques et aériennes, émotion, frisson, sensation garantis en toute sécurité.

L’équipement pour la pratique de l’activité est fourni : harnais, longes avec mousquetons, poulie (garanti aux normes CE en vigueur) installé et vérifié quotidiennement par les équipes. Au départ de chaque atelier et tout au long du parcours des panneaux explicatifs et balisage vous permettent d’évoluer en auto-assurance.

Pour toute information :

D’ARBRE en ARBRE Vassivière

Broussas de Maulde

23340 FAUX la MONTAGNE

Tél / Fax : 05 55 67 94 23

Portable : 06 88 02 45 33

info@arbreenarbrevassiviere.com