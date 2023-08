"On voit tout l'envers du décor !" : 1100 bénévoles derrière les préparatifs du festival du Roi Arthur

La tension est palpable, il reste trente minutes avant le top départ. Tout le monde est paré à faire feu, bien à son poste. Le poste en question ? Celui de cuisinier... et attention, des centaines de bénévoles arrivent, l'estomac dans les talons, pour faire la pause du midi. Au menu : carbonade flamande. Dans les cuisines toute la matinée, des bénévoles se sont activés pour préparer à manger aux autres bénévoles, qui eux, toute la matinée, ont installé les scènes de concerts, mis en place les pancartes "espace artistes", quelques jours avant le grand top départ du festival, le 25 août, pour trois jours, jusqu'au 27 août, à Bréal-sous-Monfort.

"On vit de beaux moments humains"

Entre les casseroles et les frigos, Damien, lui, est encore plus pressé que les autres. "À plus tard tout le monde !", lance-t-il. Le cariste de 33 ans a prêté main forte toute la matinée au festival et se dépêche maintenant de retourner au travail. Vous êtes bénévole le matin et salarié l'après-midi ? "Oui c'est ça, j'essaye d'allier les deux... même si c'est pas facile de se reposer", rit-il. Damien le fait "pour donner un bel événement. C'est naturel, je le fais depuis huit ans." Et aussi parce qu'ici, "on vit de beaux moments humains, et beaucoup d'émotions."

Le festival du Roi Arthur, en 2022. © Maxppp - Marc OLLIVIER

L'émotion, c'est aussi ce que viennent chercher Gabin et Sigo, la vingtaine. Les deux "copains" sont en train de monter la scène VIP en face de la scène principale, et soulignent à quel point ils aiment "rencontrer plein d'autres de bénévoles." Ce qu'ils aiment aussi, c'est "de voir tout l'envers du décor", lâche Gabin, "ce que le public ne voit pas", complète Sigo. En plein travail, une enceinte diffuse du Louise Attaque, l'un des groupes phare de la programmation du festival, "on a trop, trop hâte de les voir", disent en chœur les deux bénévoles.

Car les bénévoles comptent bien, eux aussi, profiter des concerts, quand ils le peuvent. Dominique, une retraitée de 66 ans, ne connaît pas beaucoup les artistes programmés, mais entend quand même bien s'amuser ! Sylvain, lui, est en train de couper des planches de bois pour permettre aux festivaliers d'accéder aux toilettes. Il aime surtout assister aux premières parties du festival, "les chanteurs et chanteuses un peu moins connues", mais attend aussi beaucoup les Black Eyed Peas. Le groupe américain de hip-hop est la tête d'affiche du samedi soir.

