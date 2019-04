Onze ans après l'inscription au patrimoine mondial, le réseau Vauban se réunit à Camaret

Camaret-sur-Mer, France

Le réseau Vauban termine son tour de France des sites Vauban classés au patrimoine mondial depuis onze ans. Il passe deux jours à Camaret jeudi et vendredi à la Tour dorée.

Ce réseau a été monté sur le principe que l'extraordinaire est en fait un tout, précise Julie Mottet, en charge de la médiation : "Ces douze sites sont répartis sur les frontières de la France. Chacun constitue un des éléments qui fait que _l'ensemble est classé_. La tour de Camaret est classée parce que c'est un prototype de tour à batterie basse, qui permet de combiner les tirs depuis le haut et les tirs depuis le bas. La tour, dans l'ensemble du dispositif du goulet de Brest, a permis de repousser les Anglais avec peu de pertes du côté français et beaucoup de pertes du côté anglais".

Onze ans d'inscription au patrimoine mondial

Onze ans après l'inscription, qu'est-ce qui a changé ? "Ça a changé le regard sur les fortifications de Vauban. Il y a une responsabilité devant la communauté internationale, elles doivent être _préservées pour les générations futures_. En local, il y a l'impact touristique, le patrimoine mondial attire plus de touristes. Il y a un travail fait autour du patrimoine, pour que les habitants se l'approprient."

Désormais, on ne visite plus comme il y a trente ans, c'est aussi l'un des points du cahier des charges qu'induit le classement : "Il y a un devoir de médiation, on doit le transmettre aux générations futures", précise Julie Mottet. "Les sites sont munis d'un dispositif d'interprétation. A Camaret, _les panneaux sont accompagnés de tablettes_. Les visiteurs peuvent se promener avec les tablettes et on a accès à des informations supplémentaires : des textes explicatifs, l'histoire de la tour, des soldats qui habitaient dedans, des vidéos, des images. Le but, c'est que ce soit très interactif et accessible au public".