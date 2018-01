A l'occasion de la biennale de la marionnette et des formes manipulées, découvrez la série France Bleu Mayenne "Laissez-vous manipuler" du lundi au vendredi à 7h55 et 16h45.

ONZE / Biennale de la marionnette et des formes manipulées

Treize structures culturelles réparties sur la Mayenne, le Maine-et-Loire et la Sarthe s’associent et proposent, du 8 janvier au 23 février 2018, une programmation autour de la marionnette et des formes manipulées : créations / spectacles / expositions / ateliers. Retrouvez tout le programme ici .

ONZE / Biennale de la marionnette et des formes manipulées du 8 janvier au 23 février

La carte interactive pour retrouver la programmation de ONZE dans votre lieu culturel

LAISSEZ VOUS MANIPULER ! / Une série France Bleu Mayenne

A l'occasion de cette biennale, France Bleu Mayenne a suivi quelques unes des compagnies qui participent au festival afin de réaliser la série "Laissez-vous manipuler !" . Ecoutez-la du lundi au vendredi à 7h55 et 16h45 .

Vendredi 19 janvier - Les arts de la marionnette

Jeudi 18 janvier - une pratique militante?

Mercredi 17 janvier - Un art pauvre / populaire?

Mardi 16 janvier - Un art enfantin?