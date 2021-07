Huit chanteurs d'opéra récompensés au concours international de chant à Clermont-Ferrand

C'est un premier pas vers un retour durable de la culture. Toute la semaine, se tenait le concours international de chant de Clermont-Ferrand. Une petite centaine de candidats face à face depuis lundi pour espérer décrocher l'un des prix mis en jeu : un rôle dans une œuvre jouée en 2022 ou 2023.

Treize finalistes pour une dizaine de prix

Le concours s'est lancé à Vichy en début de semaine par des après-midi de qualifications, avant les demi-finales jeudi. Enfin la grande finale se tenait ce samedi 17 juillet à l'opéra-théâtre de Clermont-Ferrand. Pendant près d'une heure trente, treize chanteurs d'opéra se sont relayés sur la scène, en solo ou en duo, toujours accompagnés au piano. Ils ont tenté de convaincre le jury de dix membres de les sélectionner et obtenir un rôle tant convoité, le tout devant une centaine de personnes.

Les finalistes du concours et les membres du jury © Radio France - Antoine Loistron

"Ce sont des jeunes pour la plupart qui ont besoin d'être assurés et rassurés.", souligne Pierre-Thirion Vallet, le directeur de Clermont-Auvergne Opéra et organisateur du concours. "Mais on a découvert plein de nouveaux talents, des beaux talents. On a des belles surprises. C'est toujours un plaisir de les découvrir et de leur donner du travail puisque c'est bien le but du concours. On est là pour faciliter les démarrages de carrière".

"Ces concours pour des chanteurs en début de carrière, c'est un bon moyen de se faire connaître" - Halidou Nombre, baryton

Finalement, huit d'entre eux ont obtenu un prix. La grande gagnante étant Julia Muzychenko, soprano russe. Elle est repartie avec le prix du public, celui du jeune public ainsi que la possibilité de jouer 16 représentations en 2022 et 2023 (un récital et 15 représentations de La Sonnambula de Vincenzo Bellini partout en France). Halidou Nombre a aussi gagné le droit de jouer dans une représentation de L'Isola Disabitata de Joseph Haydn, "un tremplin" pour lui. "Ça permet de créer des liens, de rencontrer des personnes. Dans le jury il y a des directeurs d'opéra qui nous ont peut-être remarqués et dans le futur faire appel à nous. C'est une bonne porte d'entrée."

Programmée tous les deux ans, le prochain concours aura lieu fin février-début mars 2023. En attendant, il est possible de revoir la finale à cette adresse.