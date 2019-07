Onze équipages sur la ligne de départ de la 7e course de voitures à pédalier du Mans

La course a duré trois heures dans le quartier de Pontlieue, au Mans. À l'arrivée trois classements : la vitesse, l'esthétique et le combiné des deux.

Le Mans, France

Sous-marin, Mexicain, Petit Prince mais aussi Alice au pays des merveilles ou Les Schtroumpfs. Les onze équipages ont donné de leur personne, dans les déguisements. La règle est simple : stands de relais, coureurs, bolides... tout doit être décoré ! L'avenue Felix Geneslay, où avait lieu la course, n'est pas prête d'oublier.

Les coureurs prêts à démarrer sur l'avenue Felix Geneslay. © Radio France - Manon Claverie

Et tout compte dans le classement final. "Il y en a un pour la vitesse, un pour l'esthétique et un qui combine les deux", explique la présidente de la Fédération nationale de voitures à pédaliers, Annick Loinard. Elle a goûté à l'exercice en 1983 et depuis, seules quelques blessures l'ont forcée à s'arrêter. "Si je pouvais, je pédalerais avec mes petites-filles, qui font leur première aujourd'hui, mais j'ai un problème de genou", regrette-t-elle.

On mise plus sur l'esthétique que sur la vitesse - Mireille.

Quelques mètres plus loin Mireille pousse sa voiture - alias le chat d'"Alice au pays des merveilles" - jusqu'à la ligne de départ. "Disons que l'on mise plus sur l'esthétique que sur la vitesse, même si on essaie quand même de s'améliorer à chaque course". Elle et ses amies sont venues de Vierzon, rien que pour la course !

Yohan et son équipe de schtroumpfs devant leur stand. © Radio France - Manon Claverie

Et puis il y a les sportifs comme Yohann, triathlète pour qui la course de voitures à pédales est "l'occasion de se maintenir en forme tout en profitant d'un moment entre amis".