Open Blot de Rennes : Castaldi, Ménès et Lacourt parmi les stars du tournoi des personnalités

Rennes, France

C'est la grande nouveauté de la 14e édition de l'Open de tennis de Rennes, désormais baptisé "Open Blot de Rennes". En marge de la compétition officielle, un tournoi de personnalités va se dérouler du 22 au 25 janvier dans la salle Le Liberté. Huit personnalités ont accepté de chausser leurs baskets pour s'affronter lors de matches en double.

Un DJ, un perchiste et deux animateurs

Deux équipes ont été constituées autour de deux professionnels Michaël Llodra et Marc Gicquel. Dans la première équipe on trouve le nageur Camille Lacourt, le perchiste Jean Galfione, l'humoriste Arnaud Tsamère et le mannequin Hugo Philip, vu dans la dernière saison de "Danse avec les stars" sur TF1. Michaël Llodra jouera avec le journaliste Pierre Ménès, le DJ Bob Sinclar mais aussi les animateurs Grégory Asher et Benjamin Castaldi. Les matches auront lieu du mercredi au vendredi à 18h30 et le samedi 25 janvier à 14h.

Le programme détaillé des matches :

Mercredi 22 janvier à 18h30 : Michaël Llodra / Pierre Ménès vs. Marc Gicquel / Camille Lacourt

Jeudi 23 janvier à 18h30 : Michaël Llodra / Bob Sinclar vs. Marc Gicquel / Jean Galfione

Vendredi 24 à 18h30 : Michaël Llodra / Grégory Asher vs. Marc Gicquel / Arnaud Tsamère

Samedi 25 à 14h00 : Michaël Llodra / Benjamin Castaldi vs. Marc Gicquel / Hugo Philip

France Bleu Armorique sera en direct de l'Open Blot de Rennes le vendredi 24 janvier de 16h à 19h pour une émission spéciale.