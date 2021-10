Un opéra "Carmen" monté en Dordogne avec l'aide de lycéens et d'étudiants

"L'amour est un oiseau rebelle" va résonner au Palio de Boulazac au printemps prochain. Le célèbre opéra de Georges Bizet est monté en Dordogne par des artistes professionnels et par des amateurs. Deux représentations sont prévues les 2 et 3 avril prochains avec dix solistes, 70 musiciens et 12 choristes. La billetterie en prévente est déjà ouverte.

Une idée née pendant la crise sanitaire

Le projet est lancé par l'association Labopéra Périgord-Dordogne qui vise à promouvoir l'opéra et notamment auprès des jeunes. C'est une jeune cheffe d'orchestre originaire de Thiviers qui a lancé l'idée. Chloé Meyzie qui est notamment passée par Florence, Bucarest, Cologne ou encore les Etats-Unis. L'idée est née durant le premier confinement. "Il se trouve quand on est à Périgueux, on est à plus d'une heure de la maison d'opéra de Limoges, de celle de Bordeaux. L'idée, c'est vraiment la démocratisation de l'art lyrique".

400 jeunes inclus dans le projet

L'orchestre sera composé pour moitié de professionnels et pour moitié d'amateurs avec des jeunes musiciens venus du conservatoire de Périgueux. Parmi les cœurs, il y aura aussi des élèves du lycée agricole de Coulounieix-Chamiers. Dix établissements scolaires et universitaires de Dordogne participent au projet (CFA de Boulazac, lycée Léonard de Vinci et Saint-Vincent-de-Paul à Périgueux, le lycée Porte d'Aquitaine à Thiviers, le lycée Pré de Cordy à Sarlat et le lycée Lomet à Agen, ainsi que l'IUT de Périgueux et les Compagnons du devoir). En tout, ce sont 400 jeunes qui sont mobilisés pour travailler sur cet opéra "Carmen" que ce soit sur scène mais aussi pour préparer les costumes, le maquillage, les décors et la communication.

Les jeunes du lycée professionnel Antoine Lomet à Agen travaillent par exemple sur la création des costumes des solistes © Radio France - Théo Caubel

Une "Carmen" Périgourdine

Pour les solistes de l'opéra, deux jours d'auditions ont été organisées à Bergerac à la mi-septembre. Plus d'une centaine de personnes se sont présentées, venues de France, de Suisse ou encore de Belgique. Pour le rôle principal de Carmen, c'est une Périgourdine qui a été choisie, Astrid Dupuis. Il s'agit de son premier premier rôle.