Opéra de Bordeaux : les enfants des quartiers défavorisés sur scène

Plus de 200 élèves issus de primaires et collèges classés en zone d'éducation prioritaire de la métropole bordelaise se produisent sur la scène de l'opéra national de Bordeaux. Ils interprètent "La Légende du roi dragon" aux côtés de professionnels de l'opéra.

Bordeaux, France

A l'opéra de Bordeaux, ce sont les enfants qui chantent ! 206 élèves, âgés de 7 à 12 ans et issus de 8 collèges et écoles primaires du réseau d'éducation prioritaire (les REP +) de la métropole de Bordeaux ont préparé pendant un an un spectacle d'opéra, dans le cadre du plan chorale instauré par le gouvernement.

Ils montent sur scène aux côtés de chanteurs, musiciens et metteurs en scène professionnels pour interpréter "La Légende du roi dragon".

Ce dimanche avait lieu leur première représentation au Grand théâtre de Bordeaux, devant plus de 1 000 spectateurs.

Reportage : première représentation de "La Légende du roi dragon" à l'opéra de Bordeaux par des enfants.

Le spectacle a été préparé pendant toute l'année scolaire 2018 - 2019 lors des cours de musique.

Florent Baffoigne, professeur de musique au collège Jacques Ellul, à Bordeaux.

Ce partenariat avec des enfants issus de quartiers populaires permet à l'opéra de Bordeaux de se faire connaître auprès d'un public différent.

Olivier Lombardie, administrateur général de l'opéra national de Bordeaux.

Une deuxième représentation de "La Légende du roi dragon" aura lieu mercredi 20 novembre, à 19h. Pour réserver votre place, c'est par ici.