Opéra de Dijon : les réprésentations de la "Tosca" de Puccini reportées au mois de mai

Dans l'attente des nouvelles annonces gouvernementales, l'Opéra de Dijon reporte les représentations de Tosca de Puccini initialement prévues les 24, 26 et 28 février et les 2 et 6 mars aux dates et horaires suivants :

Jeudi 6 mai à 20 heures

Dimanche 9 mai à 15 heures

Mardi 11 mai à 20 heures

Jeudi 13 mai à 15 heures

La Tosca a été créée au Teatro Costanzi de Rome le 14 janvier 1900. Cette pièce est présentée grâce à une collaboration de l'Opéra de Dijon,

Opéra de Rouen - Normandie et le Théâtre de Caen.