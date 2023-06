Opéra de Nice : Bertrand Rossi, le Directeur veut nous surprendre

Bertrand Rossi a choisi comme sous-titre pour cette nouvelle saison “Se laisser surprendre”. Et on va y trouver des propositions variées, qui -parfois- sortent des sentiers battus et éveille notre curiosité. Pour lui, l'Opéra est un lieu qui doit être populaire, pour tous les âges et tous les portefeuilles. Il nous invite, pour cette nouvelle saison à venir à l'Opéra de Nice comme on veut, sans se soucier du dress code ou des conventions. “J’ai envie de dire venez à l’Opéra comme vous voulez et mais pourvu que vous veniez à l’Opéra.”

"Viens avec..." mais viens à l'Opéra!

D'ailleurs, pour cette nouvelle saison, des animations sont proposées pour faire découvrir l’Opéra autrement, notamment aux plus jeunes. Parmi ces animations, on trouve :

Les “ Viens avec ton doudou ”, des ateliers musicaux pour les enfants à partir de 2 ans , animés par les musiciens de l’ Orchestre philharmonique de Nice .

”, des ateliers musicaux pour les enfants , animés par les musiciens de l’ . Les “ Viens avec ton smartphone ”, des rencontres avec les chanteurs des production s, qui expliquent leur métier et leur passion, et que les ados peuvent filmer et partager sur les réseaux sociaux .

”, des s, qui expliquent leur métier et leur passion, et que les ados peuvent . Les “ Viens avec tes parents ”, une nouvelle formule qui permet aux parents de profiter d’un spectacle pendant que leurs enfants participent à une animation musicale en lien avec le spectacle.

”, une qui permet aux parents de profiter d’un spectacle pendant que leurs enfants participent à musicale en lien avec le spectacle. Les “ Dîners sur scène ”, une expérience gastronomique et artistique qui permet de dîner sur la scène de l’Opéra en compagnie des artistes.

”, une qui permet de dîner sur la scène de l’Opéra en compagnie des artistes. L’“Escape game”, un jeu qui permet de visiter l’Opéra de façon ludique et immersive.

Breakdance, flamme olympique et Tour de France...

La saison 2023-2024 sera placée sous le signe du sport, en écho aux Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris en 2024. L’Opéra de Nice a choisi de mettre en avant le lien entre l’art et le sport, en proposant des spectacles qui illustrent cette thématique.

Le “ Battle Breakdance ”, un événement qui mêlera danse classique et danse urbaine, sur le parvis et sur la scène de l’opéra, en hommage au breakdance qui sera une nouvelle discipline olympique .

”, un événement qui mêlera danse classique et danse urbaine, sur le parvis et sur la scène de l’opéra, en hommage au breakdance qui sera . L’“ Olympiade des Olympiades ”, un opéra baroque qui retrace l’histoire des Jeux Olympiques antiques, avec une mise en scène originale qui impliquera le public et la flamme Olympique (qui parcourra Nice au moment de la représentation).

”, un opéra baroque qui retrace l’histoire des Jeux Olympiques antiques, avec qui impliquera le public et la (qui parcourra Nice au moment de la représentation). Le “Tour d’orchestre à bicyclette”, un événement exceptionnel qui réunira tous les orchestres de France sur la place Masséna, après un périple à vélo du chef d’orchestre Dylan Corlay. "Un chef d'orchestre qui est également cycliste et qui, pendant deux mois, va diriger tous les plus grands orchestres de France. Ça va partir à Paris et entre chaque concert, il va changer de ville à vélo et les musiciens professionnels qui sont volontaires vont le suivre à vélo et le peloton de musiciens va s'agrandir. Et l'arrivée finale c'est à Nice". Sur la place Massena avec tous les musiciens - cyclistes des orchestres qui se retrouveront pour un grand concert absolument incroyable (et gratuit). C'est Jeannie Longo qui est la marraine de cet événement.

Nice doit rester "Nice la provocante"

Bertrand Rossi se réjouit du dynamisme culturel de Nice et de sa région, qui offre une grande diversité de propositions artistiques. Il souligne le travail "remarquable" des autres lieux de culture, comme le Théâtre national de Nice, le Théâtre Anthéa ou les musées. Il affirme que Nice est une ville d’avant-garde, d’audace et de provocation, qui a toujours attiré les artistes. "Nice était peut être considérée comme la petite ville un peu paillettes où on fait du sage, où on fait du beau qui crée consensus. Et Nice, c'est pas ça. J'aime bien dire que Nice est la provocante et Nice doit rester la provocante. C'est comme ça qu'on entendra parler de Nice partout" affirme Bertrand Rossi. Et du coup, il souhaite que l’Opéra de Nice soit un lieu de vie, où l’on se sente bien, où l’on partage des émotions et où l’on se laisse surprendre. Il espère que le public sera en harmonie avec sa vision.

Trouver la nouvelle saison ?

Pour en savoir plus sur la saison 2023-2024 de l’Opéra de Nice, vous pouvez consulter la brochure sur le site internet ou vous rendre à l’Opéra ou à l’office du tourisme pour la récupérer. N’hésitez pas à vous abonner pour bénéficier des meilleures places et des meilleurs tarifs. L’Opéra de Nice vous attend nombreux pour une saison qui sera éclectique (et athlétique) !