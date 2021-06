Opéra de Nice : un grand concert contre les violences faites aux femmes aura lieu ce mardi 22 juin à 20h

Une cinquantaine d'artistes interpréteront quelques uns des plus beaux morceaux de l'opéra à Nice, mardi 22 juin à 20 heures. Au programme, notamment : Don Giovanni, La Flûte enchantée, Carmen ou encore la Bohème.

Des artistes bénévoles pour l'occasion

Ces artistes participeront bénévolement à ce concert. En effet, toute la recette de la billetterie sera reversée à deux associations de lutte contre les violences faites aux femmes des Alpes-Maritimes : le CIDFF 06 et Parcours de Femmes.

Perrine Madoeuf, une soprano revenue spécialement de Lettonie où elle habite désormais, tenait à participer à ce projet : " je n'ai pas hésité à faire l'aller-retour. C'est une cause qui me tient à coeur. En tant qu'artiste, il est important d'utiliser sa voix pour parler".

Pour Samy Camps, ténor, cet engagement est un juste retour des choses : " nous sommes aussi des artistes qui avons la chance d'être subventionnés. Nous chantons dans des maisons d'opéra publiques, municipales ou nationales. Il me semble normal de pouvoir aider en contrepartie et permettre à ce type d'association de récolter le plus d'argent possible".

La recette du concert reviendra directement aux femmes azuréennes victimes de violences

Céline Mathian, directrice de Parcours de Femmes, se félicite du coup de projecteur donné à la lutte contre les violences faites aux femmes : "C'est superbe ce qu'il se passe. Si on ne parle pas régulièrement de la cause, les gens ont tendance à oublier. Il n'y aura jamais assez de tracts de campagnes, d'actions".

Les donations issues de la recette de la billetterie seront directement transformés en aides financières pour les femmes suivies par le CIDFF 06 et Parcours de Femmes. Ces dernières sont d'ailleurs toutes invitées à la représentation.

Pour réserver votre place, rendez-vous sur le lien suivant : https://calms\-france\.fr/concert/les\-voix\-solidaires\-nice/

C'est également possible par téléphone au 07 77 66 46 11.