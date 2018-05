Paris, France

Cinq représentations annulées la semaine dernière, cinq encore annulées. Selon France Inter, ce sont toutes les représentations qui étaient prévues dans la grande salle de l'Opéra Bastille qui sont annulées jusqu'au 10 mai. Si tout va bien, la reprise des spectacles aura lieu le 13 mai à 14h pour voir enfin la nouvelle version de Parsifal. Les représentations prévues au Palais Garnier et l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille seront normalement assurées.

Un problème technique

La semaine dernière, deux câbles servant au contrepoids de 18 tonnes sur une porte coupe feu de la scène de la grande salle. se sont cassés, heureusement sans faire de blessés. Cet incident a conduit à l'examen de tous les câbles par un société spécialisée. Il faut en changer certains pour éviter que d'autres accidents ne se reproduisent sur le plateau.

Une annulation qui va coûter cher

Si on prend le prix moyen d'un fauteuil, 119 euros pour un opéra et 76 euros pour un ballet et sachant qu'il y a 2.723 places à Bastille, on peut estimer le manque à gagner pour la billetterie à environ 2 millions et demi d'euros.

Les spectateurs ont la possibilité de se faire rembourser ou d'échanger leur billet pour une date ultérieure à travers le site internet de l'Opéra de Paris.