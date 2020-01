Opéra en plein air de retour en Lorraine à ... Gerbéviller

Après dix ans au Château d'Haroué, puis une année blanche, voilà le retour annoncé d'Opéra en plein Air en Meurthe-et-Moselle. En juin 2020, c'est le château de Gerbéviller à 40 km de Nancy qui accueillera à nouveau le spectacle, qui a pour vocation de partager l'art lyrique au plus grand nombre.

Lorraine, France

Opéra en plein air a pour vocation de rendre accessible l'art lyrique au plus grand nombre.

Gilbert Desveaux, son directeur nous confirme ce vendredi 31 janvier qu'après une année blanche en Lorraine, il est de retour cette année 2020 mais cette fois-ci au Château de Gerbéviller plus au château d'Haroué en Meurthe-et-Moselle et plus en août mais en juin !

Rendez-vous les 26 et 27 juin 2020 pour l'opéra "Madame Butterfly" de Puccini. 2300 spectateurs pourront être accueillis sur les gradins montés pour l'occasion.

Au Château de Gerbéviller dans le Lunévillois, 15 km de Lunéville, 40 km de Nancy, "ce sera plus simple sur le terrain pour nos installations, explique le directeur d'Opéra en plein air Gilbert Desvaux, "même si on aime le château d'Haroué et ses jardins à la française avec les buis, ici à Gerbéviller il y a un grand parc, ouvert, très nature." Il ajoute, le "château de Gerbéviller, marqué par le temps, est aussi un joyau patrimonial de la région". Opéra en plein air, soutenu par le Département de Meurthe-et-Moselle, annonce encore que grâce aux dates fixés en juin, des collégiens pourront venir assister aux spectacles, échanger avec les artistes.