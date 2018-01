Le Théâtre Dijon Bourgogne joue "Le jeu de l'amour et du hasard", une troupe de comédiens amateurs vous attend à Chagny, et le cinéma l'Etoile de Saulieu organise une soirée Maria Callas.

Marivaux à Dijon

Du mardi 9 janvier au samedi 13 janvier, le Théâtre Dijon Bourgogne joue "Le jeu de l'amour et du hasard". Le texte a été écrit au 18e siècle par Marivaux et raconte une histoire de famille complètement déjantée. Deux comédiens de la troupe le résume très bien :

Infos pratiques :

Du mardi 9 janvier au samedi 13 janvier 2018 au Théâtre Dijon Bourgogne

Pour réserver : 03 80 30 12 12 / Du mardi au vendredi de 13h à 19h, le samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h

Festival de théâtre amateur à Chagny

Ce vendredi 12 janvier se joue le spectacle "lapin lapin"de Coline Serreau par l’Atelier théâtre PPN de St Marcel et mis en scène par Vincent Dufieux. La famille lapin vit sa vie de lapin. Mais un jour tout dérape et la mère de famille ne sait plus où donner du museau.

Infos pratiques :

Le Festival de théâtre amateur de Chagny c'est jusqu'au 9 février 2018 au théâtre des Copiaus de Chagny

Tout est ici

"Maria by Callas" avec l'école de musique de l'Auxois-Morvan

Le film, maria by callas est projeté ce jeudi 11 janvier 2018 au cinéma l'Etoile de Saulieu. La vie de la grande maria callas sur grand écran avec des images d'archives et des extraits de concert. L'école de musique de l'Auxois Morvan vous présentera quelques oeuvres à la fin de la projection.