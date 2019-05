Opéra : le théâtre Graslin de Nantes ouvre ses portes et fait découvrir ses métiers

L'équipe d'Angers Nantes Opéra se compose d'une multitude de métiers méconnus du grand public : costumiers, habilleurs, perruquiers, maquilleurs, machinistes, accessoiristes, peintre décoratrice etc... L'opération "Tous à l'Opéra" est l'occasion de les rencontrer.

Pour l'occasion, plusieurs costumes de scène ont été installés dans le hall. Avec un peu de chance, vous y croiserez un habilleur qui, comme Yves Augereau pourra vous raconter les spécificités de la profession :

On peut être jusqu'à six autour d'un artiste. Sur le Chapeau de paille (de Nino Rota ndlr), on était un essaim d'abeille autour de la soliste. Elle sortait de scène en tenue de nuit, et il fallait qu'elle y retourne en robe de bal. Le tout en une minute trente."

Le métier d'habilleur n'est pas sans rappeler le monde de la Formule 1 :

C'est le même principe que les changements de pneus d'une voiture de course. Il y a du monde qui arrive, qui fait ce qu'il a à faire, et la voiture repart."

La visite du Théâtre Graslin c'est aussi l'occasion d'apprendre qu'au théâtre on ne dit pas gauche ou droite, mais "cour" et "jardin" :

Et si vous poussez la curiosité jusqu'au bout, vous trouverez peut-être un membre du personnel féru d'histoire qui comme Bénédicte de Vanssay vous dira comment c'était avant :

Il y a maintenant 780 places dans la salle, et il faut imaginer qu'au XIXème siècle il y avait plus de 1000 places. On était serré, très souvent debout, et on tombait dans les pommes."