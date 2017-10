Opéra national de Lorraine à Nancy : Don Giovanni, accessible aux spectateurs malvoyants

Pour la neuvième année, l'Opéra national de Lorraine à Nancy propose au public déficient visuel une représentation en audiodescription dimanche 8 octobre. Ce sera Don Giovanni de Mozart. Ce jeudi, les spectateurs ont participé à une visite tactile des décors et costumes.

Lors de la cinquième représentation de Don Giovanni, l'opéra de Mozart, dimanche 8 octobre à 15h, il y aura dans le public de l'Opéra national de Lorraine à Nancy des spectateurs malvoyants et aveugles. Ils seront une vingtaine à porter un casque d'audiodescription.

Laisser place à l'écoute de la musique

"Ce casque ne leur couvre qu'une seule oreille pour pouvoir bien entendre la musique et les voix de l'autre", explique Carmelo Agnello, responsable du service pédagogique de l'Opéra. "A travers ce casque, le commentateur décrit en direct ce qui se passe sur scène de la manière la plus succincte possible pour laisser plus de place à l'écoute de la musique et en même temps, s'agissant d'une oeuvre en italien, il traduit les grandes lignes des propos des personnages."

Le sang en relief sur un débardeur

C'est la neuvième année consécutive que l'Opéra de Nancy s'engage ainsi auprès du public malvoyant avec une ou deux représentations en audiodescription. Avant le spectacle dimanche, les personnes déficientes visuelles ont participé à une visite tactile des décors, costumes et accessoires ce jeudi. La veste de Don Juan par exemple ou encore un débardeur du Commandeur maculé de sang en relief, sur lequel s'attarde François. "Ca permet de se représenter un peu mieux les choses, on peut imaginer les personnages avec les costumes." Laurent apprécie ce qu'il touche : "il y a du boulot, c'est quand même des costumes élaborés".

Découverte des décors pour le public malvoyant © Radio France - Isabelle Baudriller

Danièle, elle, n'a loupé aucun spectacle en audiodescription à l'opéra. "Je ne suis pas fan d'opéra", confie-t-elle dans un sourire, "mais les airs chantés sont beaux, et le système d'audiodescription, c'est notre vue quoi !" Pour Don Giovanni, Danièle sera assise dans les tous premiers rangs. Laurent suivra le spectacle en loge, avec Duffy son labrador à ses pieds. "Il arrive à tenir trois heures sans problème !"