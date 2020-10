Opération escargot des forains en colère sur l'autoroute A20 en Limousin

Une dizaine de forains a mené une opération escargot ce jeudi matin sur l'A20 entre Brive et le nord de Limoges. A la mi-journée, ils bloquaient les ronds points d'accès et de sortie à Grossereix. Ils demandent des aides de l'Etat alors qu’un nouveau confinement débute ce jeudi soir à minuit.

Les forains sont en colère et ils l'ont fait savoir ce jeudi un peu partout en France et notamment en Limousin. Une dizaine d'entre eux ont mené une opération escargot avec leurs camions depuis Brive jusqu'aux ronds point de Grossereix à proximité du Family Village au nord de Limoges, provoquant des kilomètres de bouchons sur l’autoroute et les axes secondaires. Des forains et des professionnels du cirque qui demandent des aides financières de l'Etat alors que un décret du 16 octobre dernier leur interdit de travailler en ces temps de reprise épidémique de la Covid-19 et de nouveau confinement à partir de ce jeudi soir à minuit. Et ils préviennent. Pour eux, ce n'est qu'un avertissement, un simple "clin d’œil" à l'endroit du 1er ministre. La prochaine fois, ils ne resteront pas en Limousin, à Marseille, Toulouse, Perpignan ou à Strasbourg mais ils monteront tous à Paris pour bloquer la capitale.

Ce décret va tuer notre profession

A écouter, la colère d'Eugène Coignoux. Ce briviste est président des forains au sein du syndicat du cirque et de la fête foraine. Copier