Opération séduction des acteurs du tourisme dans l'Indre

Annulée deux ans de suite pour cause de Covid, la bourse du tourisme a pu avoir lieu à Châteauroux ce mardi. Objectif pour les exposants : séduire les hébergeurs touristiques de l'Indre et les inciter à vendre leurs événements et sites aux clients de passage.

Des centaines de cartes du Berry, de dépliants touristiques, de photos de châteaux ou de pubs pour des événements... Tout ce que le Berry a de touristiques s'étalent sur des mètres et des mètres de table sous la halle de Belle Isle à Châteauroux.

"Les 110 exposants sont là pour présenter leurs sites aux hôteliers et propriétaires de chambre d'hôtes en Berry" explique Thierry Bluet, directeur de l'Agence d'attractivité de l'Indre. C'est là tout l'enjeu : inciter les hébergeurs berrichons à être des ambassadeurs de leur territoire. 110 exposants ont installé leur stands et près de 300 professionnels sont attendus.

C'est là dessus aussi que compte Fanny, qui représente le château de Valençay, l'une des locomotives touristiques de l'Indre : "Ils sont nos premiers prescripteurs. Ils reçoivent des visiteurs chez eux et leur recommandent tel ou tel endroit. On essaie de convaincre ceux qui ne nous connaissent pas encore de venir nous voir..."

"On parle mieux de ce que l'on connait... Alors l'hiver je visite tous les sites que je ne connais pas encore" renchérit Caroline qui prend son rôle très au sérieux. Elle gère un hôtel près de Châtillon et remplit son cabas de dépliants "On a une clientèle qui aime avoir un support papier. On est des acteurs du tourisme : on est là aussi pour leur dire ce qu'il y a à voir !"

Agathe et Esther sont gérantes d'hébergements insolites à Martizay (Indre) et viennent à la Bourse du tourisme de Châteauroux pour faire le plein de dépliants © Radio France - Gaëlle Fontenit

Marie-Jo aussi se vit comme "ambassadrice de l'Indre". Elle gère des chambres d'hôtes au Tranger. "J'aime faire la promotion de notre région et les gens sont en attente. C'est ça être chambre d'hôte : accueillir et conseiller".

Agathe et Esther exploitent une ferme ouverte à Martizay, "à 50 minutes de Beauval et autant du Futurscope ! On a une région magnifique avec des châteaux, des sites naturels, des musées... Je les connais pas tous, c'est pas bien ! Ici je prends plein de renseignements".

Les professionnels espèrent profiter d'une nouvelle saison sur la même lancée que la précédente : avec des séjours plus longs et des touristes qui dépensent davantage sur les sites comme dans les boutiques.