Opération séduction pour les clubs automobiles à l'Avignon Motor Festival

L'Avignon Motor Festival est un rendez-vous incontournable pour les 146 clubs automobiles présents lors de ces trois jours. Explications.

L'Avignon Motor Festival se tient depuis ce vendredi au parc des expositions de la Cité des Papes. Le salon fermera ses portes ce dimanche soir. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les collectionneurs des clubs automobiles. La fédération française des voitures d'époque en rassemble près de 1200 en France. Ces clubs, généralistes ou associés à une marque, sont des associations type loi 1901.

Entretenir le réseau

Pierre Fraleux, le président du SM club de France © Radio France - Boris Loumagne

Si les membres des clubs automobiles de France font le tour des salons du pays, ce n'est pas seulement pour exposer leurs voitures rutilantes aux yeux des curieux. "On va à la rencontre de nos adhérents, explique Pierre Fraleux, le président du SM club de France, pour qu'ils voient le travail accompli". Mais ce n'est pas tout puisque ces salons permettent aux clubs de recruter de nouveaux membres. Et tout le monde est gagnant. "Les collectionneurs ont compris que pour faire rouler une voiture de collection, il fallait pouvoir se fournir en pièces de rechange, détaille Pierre Fraleux, et notre club est autonome en pièces !"

Financer des événements

Le Porsche Club Méditerranée compte plus de 600 membres © Radio France - Boris Loumagne

Les clubs peuvent à leur tour profiter de l'argent des adhésions pour financer de "grosses opérations " se félicite Jean Paul Viala, le président du club Porsche méditerranée: "Avoir beaucoup de membres, c'est avoir un budget conséquent, et on peut se permettre par exemple de louer le circuit du Castellet."

Par ailleurs, les clubs automobiles, et plus largement les collectionneurs, sont le poumon économique de salons tels que l'Avignon Motor Festival. C'est ce que confirme l'un des trois organisateurs de l'événement, Pierre-Antoine Faure: "Les collectionneurs sont des consommateurs parce que pour restaurer un véhicule il faut acheter des joints, des pneumatiques, refaire faire des selleries, etc." Et tout ce matériel, les collectionneurs le trouvent au salon.