Optimisme dans les Deux-Sèvres avant le démarrage de la saison touristique

C'est le début des vacances de printemps ce vendredi 7 avril dans le Poitou. Des congés qui pour beaucoup de professionnels du tourisme marquent véritablement le top départ de la saison. Saison "qui s'annonce très bien", estime Esther Mahier-Lucas, vice-présidente du conseil départemental chargée de la promotion du territoire et ce malgré le contexte. "Je crois au contraire qui sont les territoires comme les nôtres qui vont en bénéficier. Les personnes ont pris conscience du problème écologique et ne vont peut être pas partir au bout du monde et nous au niveau pouvoir d'achat, on est bien placé", détaille l'élue.

Le Département des Deux-Sèvres qui continue donc de miser sur le tourisme vert. Avec une offre centrée sur la pratique du vélo, le tourisme fluvial et la diversité des lieux de visite. Selon la collectivité, les Deux-Sèvres font l'objet de 65% de recherches supplémentaires sur les sites de vente en ligne pour les vacances de printemps par rapport à 2022 et sont à la 4e position des départements de France, à égalité avec la Vienne notamment. Le tourisme qui est un secteur très important dans les Deux-Sèvres. Il représente 8.000 emplois et plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires par an.

Carnet escapades : cette année il faut le commander !

Le Département des Deux-Sèvres qui propose à nouveau son carnet escapades avec des réductions sur plus de 70 sites ou sorties. C'est la 5e édition. Mais attention cette année pas de distribution dans les boites aux lettres, il faut le commander pour le recevoir. Toutes les infos ici .