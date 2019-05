Optimus Prime : un crack aux USA né à Piets-Plasence-Moustrou en Béarn

Piets-Plasence-Moustrou, France

Optimus Prime est né il y a 7 ans au haras de Plasence. Dominique Saint Palais est agriculteur. Il fait du maïs et élève des chevaux de course. Il vend 4 à 5 yearlings chaque année. Un élevage installé dans le Nord du Béarn, sur la route entre Arzacq et Arthez de Béarn.

De Plasence à New-York

Optimus Prime est le fils d'une jument qui a gagné quelques courses sur le plat. Il n'est pas né d'une saillie prestigieuse. Dominique remarque quand même sa morphologie idéale et un vétérinaire constate ses grosses capacités cardio-pulmonaires. Il le vend 6000 euros, quand il a 18 mois, à un entraîneur de Mont de Marsan. Un nouveau propriétaire le fait passer sur les haies. Il continue de gagner des courses. Optimus Prime est vendu 110 000 euros à Deauville à un propriétaire Anglais. Qui le revend à un nouveau propriétaire qui lui fait traverser l'Océan Atlantique. Le prix a au moins triplé. Dés sa première année à Saratoga, près de new-york, Optimus Prime est classé en tête du classement des handicapeurs américains. Aujourd'hui, le crack n'est plus à vendre.