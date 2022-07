Orages aux Eurockéennes de Belfort : le directeur du festival raconte la soirée cauchemar

Après deux années d'annulation à cause du Covid, les Eurockéennes ont encore une fois connu un faux départ. Cette fois, ce sont les pluies diluviennes et les bourrasques de vent qui ont gâché la fête.

Ils attendaient ce retour depuis trois ans, mais les espoirs des festivaliers des Eurockéennes de Belfort ont été littéralement douchés. Les soirées de jeudi et vendredi ont été annulées, suites aux violents orages qui ont déferlés sur la presqu'île du Malsaucy. Après les nombreux dégâts, les organisateurs travaillent à la sécurisation du site, pour peut-être envisager une reprise du festival samedi soir. Quoi qu'il en soit, le coup est très dur pour toutes les équipes des Eurockéennes. Le directeur, Jean-Paul Roland était l'invité du 6/9 de France Bleu Belfort Montbéliard.

FBBM : Racontez-nous la soirée d'hier aux Eurockéennes?

Jean-Paul Roland : Nous avons ouvert les portes à 16 h 20 et une demi heure après, il y a eu un vent très puissant. On parlait de 110 kilomètres heure, de la grêle et bien entendu, ce vent qui a eu un effet dévastateur sur l'ensemble des structures. Il nous faut du temps pour revérifier ces structures. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est passé vraiment du blanc au noir, ou du noir au blanc. Vraiment. En un clin d'œil. Nous étions en lien avec Météo France et la préfecture, et rien n'indiquait que quelque chose de tel pourrait arriver à ce moment-là.

On compte sept blessés. Où ces personnes ont-elles été blessées?

Essentiellement à l'entrée. Il s'agit des gens qui n'étaient pas encore entrés, avec une tour lestée de 4 tonnes qui est tombée. Il y a eu aussi je pense des panneaux tombés qui ont pu blesser les personnes.

Les dégâts, considérables, vous obligent donc à annuler la journée du vendredi ?

Oui, la décision a été prise assez rapidement. J'ai vu de mes propres yeux les personnes meurtries, qu'on a aidé avant l'arrivée des pompiers. C'est vrai qu'on l'a vécu en live au milieu. Il faut être prudent. Un arbre a empêché une navette d'arriver de la gare de Belfort vers le festival, un arbre est tombé du côté de Sermamagny et à l'intérieur du site également. Tout s'est donc arrêté à partir de là.

Regrettez-vous d'avoir donné le feu vert pour l'ouverture ?

On était en lien avec la préfecture. Effectivement il y avait une alerte orange. De fortes pluies devaient arriver entre 19h et 22h avec pratiquement aucune possibilité de grêle. Avec l'accord de la préfecture, on a donc ouvert, en surveillant comme le lait sur le feu la météo. Ca a été vraiment soudain, le vent a tourné en quelques minutes.

Les festivaliers seront-ils remboursés?

Oui, bien entendu. Ça nous est déjà arrivé il y a plus de 20 ans. On remboursera la totalité de la journée ou au prorata pour les forfaits. On demande un peu de tolérance pour fixer la date, mais nos services sont déjà à pied d'œuvre.

Pour ce qui est de la programmation, samedi et dimanche, ça reste inchangé?

Oui, on gardera effectivement la même programmation. Les journées de samedi et dimanche s'annoncent très ensoleillées.