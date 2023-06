Orages : Pau, Tarbes et Lourdes annulent leur fête de la musique

Il n'y aura pas de fête de la musique cette année à Pau, Tarbes et Lourdes en raison du mauvais temps (Illustration)

Il n'y aura pas de fête de la musique cette année. “On a tenté jusqu’au bout, mais les prévisions sont trop mauvaises avec des risques d’orages et de grêles”, fait savoir la ville de Pau. Même décision à Tarbes et à Lourdes. Pour le moment, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont placées en vigilance jaune orage par Météo France, mais les conditions pourraient se dégrader dans l’après-midi.

ⓘ Publicité

Ce n'est pas la première fois que les élus locaux se retrouvent contraint d'annuler la fête de la musique. Elle avait déjà dû être annulée à Oloron l'an dernier pour les mêmes raisons.